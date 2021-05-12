الأربعاء 12 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الطماطم بـ 3.5.. استقرار أسعار الخضراوات مع اقتراب العيد

صورة ارشيفية خضراوات
صورة ارشيفية خضراوات

تراجعت أسعار الخضراوات خلال مطلع تعاملات اليوم الأربعاء، أول أيام عطلات عيد الفطر المبارك، وذلك بأسواق الجملة والتى انعكست تلقائيا على أسواق التجزئة.

وكشفت أحدث بيانات لسوق العبور، انخفاض أسعار الفاصوليا واستقرار معظم الأصناف بالتزامن مع نهاية شهر رمضان الكريم، وبدء أولى أيام عطلة عيد الفطر المبارك.

وسجلت أسعار الطماطم تباينا طفيفا، حيث تراوحت الأسعار بين مستويي 1.5 جنيه و3.5 جنيه للكيلو، فيما استقرت أسعار الملوخية بين 2.5 جنيها و4.5 جنيها للكيلو، في الوقت الذى انخفضت فيه أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 3 جنيهات إلى 5.5 جنيها للكيلو مقابل 4 جنيهات إلى 7 جنيهات للكيلو الأسبوع قبل الماضي.

وفيما يتعلق بأسعار البسلة، أظهرت البيانات وصول الأسعار بين مستويي 3 جنيهات إلى 5 جنيهات للكيلو، فيما ترواح سعر الجزر بين 3 جنيهات إلى 5 جنيهات للكيلو، كما سجلت أسعار الكوسة مستويات متفاوته أيضا بين 1.5جنيها و3.5 جنيها للكيلو.

فى سياق متصل استقرت أسعار البصل بين 1.5جنيها الى 3.5 جنيها للكيلو، كما شهدت اسعار الفلفل الألوان ثبانا بين 17جنيها  21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر بين مستويي 3 جنيهات و5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر بين مستويى 2.5 جنيها إلى 4.5 جنيها للكيلو، والبطاطا بين 1.5 جنيها إلى جنيهين للكيلو.

فيما تراوحت أسعار البطاطس بين مستويي 1.5 جنيها الى 2.5 جنيها للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين مستويي 1.5جنيها إلى 3.5 جنيها للكيلو، والخيار الصوب بين جنيهان إلى 4 جنيهات للكيلو، كما استقر سعر الثوم بين 9جنيهات إلى 15 جنيها للكيلو، وأسعار الباذنجان تتراوح بين 3 جنيهات الى 5 جنيهات للكيلو.

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