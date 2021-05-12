التحفظ على 36 لفافة شابو و110 قطع حشيش بسوهاج

تمكن ضباط مركز سوهاج، من ضبط عامل بحوزته 36 من مادة لفافة شابو المخدر، وأقراص التامول المخدر، خلال حملة مكبرة لضبط حائزي المواد المخدرة والمتعاطين لها قبل ترويجها في عيد الفطر المبارك، وتم التحفظ على المضبوطات.

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مركز شرطة سوهاج من ضبط ( محمد. ف.ا.ع ، 42 عامًا)، عامل، والسابق اتهامه فى 10 قضايا "مخدرات، آداب عامة، تبديد، مواد كحولية، ضرب، سلاح بدون ترخيص"، وبحوزته كمية من المخدرات قبل ترويجها في عيد الفطر المبارك.

وتم التحفظ على 36 لفافة شابو و7 طرب و110 قطع مختلفة الأحجام من مادة "الحشيش" المخدر، و20 قرص تامول المخدر، وهاتفي محمول، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم تحرير محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكان قد ألقى ضباط مباحث مركز شرطة طما شمالي سوهاج، القبض على تشكيل عصابي من 3 أشخاص أثناء تسليمهم شحنة مخدرات تقدر بـ19 كيلو حشيش بقرية الوقات التابعة لمركز طما شمالى سوهاج، وذلك قبل ترويجها في عيد الفطر المبارك.

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد سامح مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود معلومات، بوجود تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ دائرة المركز مسرحًا لمزاولة المهنة.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط المركز، وعقب تقنين الإجراءات التي أثبتتها التحريات تمكن ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد تعيلب، رئيس مباحث طما، ومعاونيه النقيب محمد موسى، والنقيب رائد أبوالعز، من ضبط تشكيل عصابى يتكون من 3 أشخاص أثناء تسليم شحنة من المواد المخدره لتوزيعها قبل عيد الفطر فى طريق الواقات دائرة المركز وبحوزتهم 165 فرش حشيش تزن حوالي 19 كيلو جرامًا ومبلغ مالى 25 ألف جنيه و3 هواتف محمولة وسيارة ملاكي.

وبمواجهته المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم لتلك المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسيارة لسهولة التنقل.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.