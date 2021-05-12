مصرع شخص وإصابة 3 في إطلاق نار بمشاجرة على قطعة أرض في أسيوط

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 3 آخرين، فى أسيوط وتمكنت أجهزة الأمن بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري وذخائر عقب قيامه بإطلاق أعيرة نارية على آخرين، ومقتل أحدهم بسبب خلافات على قطعة أرض.

و تلقى قسم شرطة أبو تيج بلاغا من إحدى المستشفيات، يفيد باستقبالها 4 أشخاص مصابين بطلقات نارية، في أماكن متفرقة ووفاة أحدهم وجميعهم مقيمين بدائرة القسم.



- تفاصيل الواقعة

بالانتقال وسؤال أحد المصابين اتهم أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته، فأودى بحياة أحدهم وأحدث إصابة الباقين لخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية فيما بينهم.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط واستهداف، أمكن ضبطه وتبين إصابته بجرح وكدمات متفرقة بالجسم وبمواجهته اعتراف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم (بندقية آلية و 3 خزينة، وعدد من الطلقات النارية)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

- اختصاصات الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

- تنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .