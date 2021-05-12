مخاطر «الأكلة المفضلة».. نصائح للوقاية من أضرار «الفسيخ والرنجة» في العيد

تستعد محال الرنجة والفسيخ لاستقبال عيد الفطر، خاصة أن الأسماك المملحة من الأكلات التي يعتاد عليها الكثير من المواطنين في هذه المناسبة، لكن هناك تحذيرات بضرورة الحيطة عند تناولها؛ لتجنب التعرض لوعكة صحية.



وترصد"الدستور" أبرز أضرار الفسيخ والرنجة ونصائح لتفاديها حال تناولها:

-تتسبب في ترسب كميات كبيرة من الأملاح داخل الجسم ما يجعلها من الأكلات الممنوعة لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

- تتسبب في تعريض القلب لبعض المشكلات كانسداد الشرايين لتسببه في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

-سوء الهضم، ومشاكل بالأمعاء.

-الشعور بالدوخة والخمول، بسبب البكتيريا الضارة الموجودة بالفسيخ

-الرنجة من الأسماك المدخنة والتدخين ليس مثل الطهي حيث ليس شرطًا أن يرتفع درجة حرارة السمك المدخن للدرجة التي تقتل الجراثيم فيصبح أشبه بالسمك النيء ويحمل أيضا خطورة التسمم الغذائى بالبكتيريا مما يعرض الحمل للخطر.

-يجب عدم تناول هذه الأسماك فترة الحمل لا لأن الزئبق الموجود بها يمكن أن يؤذي طفلك

-ويرتبط الزئبق المستهلك أثناء الحمل بالتأخيرات في النمو وتلف الدماغ وعينة من هذه الأنواع من الأسماك

-قد يصيب الأطفال بالتسمم الغذائي، على هيئة اضطرابات بالمعدة وغازات والشعور بالغثيان والآلام في منطقة البطن أو إسهال، زغللة في العيون، وجفاف في الحلق.

-يسبب للشخص البالغ جفاف في الحلق، ارتفاع درجة الحرارة، إسهال وقيء، نهجان وصعوبة

-ويفضل «تشويح» الرنجه على النار وقلي الفسيخ في قليل من الزيت أو وضعه في الفرن للوقاية من التسمم الممباري بسبب البكتيريا اللاهوائية «الكولستيرديوم بوتيولينيوم»، .

-ينصح بتناول كوبين من الماء قبل الأكل وكوباً أخر أثناء الأكل، لملأ المعدة، حتى لا نتناول كميات كبيرة، كذلك تناول كميات كبيرة من الماء بعد الأكل لتخليص الجسم من السموم والأملاح.

وكانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الأربعاء هو آخر أيام شهر رمضان الكريم، وأن بعد غد الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك

وقالت الدار في بيان: "استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام 1442 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسعَ والعشرين من شهر رمضان المبارك، الموافق 11 مايو لعام 2021 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية. وتحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ 1442 هجريا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسعَ والعشرين من شهر رمضان المبارك، الموافق 11 مايو لعام 2021 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية. وتحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ 1442 هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا".