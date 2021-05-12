الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: الإزالة الفورية لتعديات الأراضي خلال العيد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف جهود وحملات إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة لكافة القطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز وخاصة في حملات الرصد الميداني لأي مخالفات سواء تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات بناء عشوائي بدون ترخيص، وكذلك التعديات على أملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين وتوثيق ما يتم من إجراءات والعرض بالتقارير اللازمة بنتائج الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية بجميع المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.

ووجه محافظ أسيوط مسئولي المتابعة خلال الاجتماع بالمرور الميداني اليومي على كافة المواقع والأراضي بنطاق المحافظة خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك ومتابعة ما يتم عليها من أعمال ورصد أي مخالفات قد تتم سواء بالتعدي على الرقعة الزراعية أو إقامة المباني المخالفة أو بدون تراخيص وذلك في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي، حيث يعد هذا الملف من أهم الملفات التي يعمل عليها حاليًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وتحويل أى مخالفة للنيابة العسكرية والتصدى لأى محاولة يقوم بها المخالفون خلال الأجازات معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة التنسيق بين كافة قطاعات التفتيش والمتابعة بالمحافظة لرصد السلبيات وإيجاد الحلول موجهًا برفع تقرير دوري له يتضمن إيجابيات وسلبيات القطاعات المختلفة التي يجري رصدها خلال الحملات لتحقيق الانضباط في الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مشددًا على ضرورة متابعة وإزالة الاشغالات والاعلانات المخالفة من الشوراع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أي خلل أو إهمال أو تقصير في العمل مؤكدًا إنه سيتم محاسبة المقصرين من الجهات المعنية والأحياء.

لقاء محافظ أسيوط مع المتابعة الميدانية (5)
لقاء محافظ أسيوط مع المتابعة الميدانية (5)
لقاء محافظ أسيوط مع المتابعة الميدانية (4)
لقاء محافظ أسيوط مع المتابعة الميدانية (4)
لقاء محافظ أسيوط مع المتابعة الميدانية (2)
لقاء محافظ أسيوط مع المتابعة الميدانية (2)
لقاء محافظ أسيوط مع المتابعة الميدانية (1)
لقاء محافظ أسيوط مع المتابعة الميدانية (1)
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