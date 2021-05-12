معادلات رياضية من قلب الإنجيل.. الأنبا أرميا يعطي مدلولا لرقم 153

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أجاب الأنبا أرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، في تصريح له عن تساؤل: "في إنجيل يوحنا البشير ٢١: ١١ نجد التلاميذ في معجزة صيد السمك عند بحيرة طبرية إصطادوا ١٥٣ سمكة ... فلأي شئ يرمز هذا العدد ١٥٣؟

وقال: "إن النص الكتابي المقصود هو «فَصَعِدَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وَجَذَبَ الشَّبَكَةَ إِلَى الأَرْضِ، مُمْتَلِئَةً سَمَكًا كَبِيرًا، مِئَةً وَثَلاَثًا وَخَمْسِينَ. وَمَعْ هذِهِ الْكَثْرَةِ لَمْ تَتَخَرَّقِ الشَّبَكَة» ( يوحنا ٢١ : ١١ )".

وأضاف أن الإجابة: في الآية ١١: “فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض ممتلئة سمكًا كبيرًا مئة وثلاثا وخمسين ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة”.

وتابع: "١٥٣ سمكة = هو رقم رمزي يشير للكنيسة، أبناء الله المؤمنين، فـ١٥٣ = ٣ + ٥٠ + ١٠٠، ورقم ٣ يشير لمن آمن بالله (الثالوث) وقام مع المسيح (٣ رقم القيامة). القيامة من موت الخطية هنا، ورقم ٥٠ يشير لأن من قام مع المسيح يعطيه الله أن يتحرر ويحل عليه الروح القدس و٥٠ في العهد القديم هي سنة اليوبيل أي الحرية ويوم الخمسين في العهد الجديد هو يوم حلول الروح القدس، ورقم ١٠٠ هم قطيع السيد المسيح الذي لا يهلك منه أحد ( ١٠٠ خروف) فالمسيح يبحث حتى عن الخروف الضال لكي يرده فلا يهلك".

وأكمل: "وفي اليونانية كالقبطية كل حرف يناظر رقم (كذلك في العبرية) وبحساب أرقام الحروف أبناء الله بالعبرية تعني بنى إلوهيم رقمها ١٥٣، وأبناء الله باليونانية رقمها ٣٢١٣ = ١٥٣×٧×٣، وكلمة سمك باليونانية: رقمها ١٢٢٤ = ١٥٣×٨، وكلمة شبكة باليونانية: رقمها ١٢٢٤= ١٥٣×٨".

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة.

وفترة الخماسين المُقدسة، التي تحتفل بها الكنيسة القبطية الارثوذكسية، حاليًا، تبدأ منذ يوم عيد القيامة المجيد، وحتي عيد العنصرة، وهي عبارة عن 50 يومًا مُتصلة من لأفراح داخل الكنيسة، حيث تكتسي بالستائر البيضاء، ويتغنى مرتلو الكنائس بالنغمات والمقامات الموسيقية المفرحة في القداسات الإلهية، والمعروفة بالنغمة "الفرايحي".