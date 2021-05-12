إعدام 300 شيشة وتشميع 17 مقهى ومحل بسوهاج

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج جولاتها الميدانية على مدار اليوم، لمتابعة التزام المقاهي، والكافيتريات، والمطاعم، والمحال التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بمواعيد الغلق الصيفية، والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن متابعة تطبيق كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

ففي مركز ومدينة المنشاة، شنت الوحدة المحلية برئاسة ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة، حملة مكبرة استهدفت المدينة والقرى التابعة، وأسفرت عن إعدام ٣٠٠ شيشة تم مصادرتها سابقا، وتحرير ١٠ محاضر عدم التزام بمواعيد الغلق، وغلق وتشميع ٦ محلات لمخالفة الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى تحرير ٥٥ غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة.

وأوضح أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج أن الوحدة المحلية قامت بحملة استهدفت شوارع المحطة، والجرجاوية، وترعة نجع حمادي، والمخبز الآلي، ومناطق الشهيد، والعارف، وسيالة أولاد نصير، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٦ محلات لمخالفة الإجراءات الاحترازية لكورونا.

وأشارت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا إلى القيام بحملات ليلية مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدينة والمجالس القروية التابعة، حيث تم تحرير ٧ محاضر عدم التزام بمواعيد الغلق، وتحرير ١٥ مخالفة وغرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، ومصادرة ٢ شيشة وتطهير وتعقيم ٤٤ شارع بالمدينة، والقرى التابعة.

وفي مركز ومدينة طما، قال حازم أبو الخير رئيس المدينة أنه تم تنفيذ حملات للمرور على المقاهي، والمحلات، ومواقف السيارات بدائرة المركز، وتم تحرير ٧ محاضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، وغلق مقهى مخالف .

وفي مركز ومدينة جهينة، قامت الوحدة المحلية برئاسة أحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة، بحملة مكبرة، أسفرت عن غلق وتشميع ٣ مقاهي، و ٤ محلات لمخالفة الإجراءات الاحترازية ، ومصادرة ٧ شيش، وتحصيل ٣٤ غرامة فورية لمخالفة عدم ارتداء كمامة .

وقال لطفي محمد على رئيس مركز ومدينة البلينا أنه تم تحصيل ٢٥ غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، ومصادرة ١٦ شيشة، وتحرير ١٨ محضر مخالفة لمواعيد الغلق المقررة.

وفي حي الكوثر، أوضح هلال ذكي رئيس الحي أنه تم القيام بحملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتزام المحلات بالمواعيد المقررة للغلق، وقد تلاحظ التزام المحلات، والمقاهى بموعد الغلق، لافتا إلى تحرير ٦ غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة.

وأشار حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم الي تنفيذ حملات مكبرة للرش والتطهير بجميع أنحاء المركز، لافتا إلى تنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن غلق ٢ محل مخالف للإجراءات، وتحرير ٦ محاضر عدم التزام بمواعيد الغلق المقررة.

وفي مركز ومدينة ساقلتة، شنت الوحدة المحلية، برئاسة شريف السيد رئيس المدينة، حملة مكبرة استهدفت المدينة، والقرى التابعة، حيث تم تحرير ١٠ غرامات فورية لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، والتأكد من التزام المحال، والمقاهي، بموعد الغلق في تمام التاسعة مساء.