الأربعاء 12 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلال 24 ساعة

ضبط 15 ألف مواطن بدون كمامة

ضبط 15 ألف مواطن
ضبط 15 ألف مواطن بدون كمامة

ضبطت لأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 15942 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 15891 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 51 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة. 

 وتم تحرير 2320 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، كما تم ضبط 61606 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 305159 شيشة.

 جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس. 

 وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

خالفوا كورونا الكمامات الواقية ارتداء الداخلية

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