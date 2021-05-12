استعدادات مبكرة بمستشفيات جامعة القاهرة لاستقبال عيد الفطر

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمواصلة رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الفطر، وضرورة المتابعة المستمرة، وسرعة تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وتقليل قوائم الانتظار، والعناية الكاملة بمرضى حالات الطوارئ، ووضع نظام صارم للحضور والغياب خلال عيد الفطر ، ورفع مستوى الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى.

العمل بمستشفيات الجامعة على مدار الساعة فرق احتياطية من الأطقم الطبية

وقال الدكتور الخشت، إن الفرق الطبية وأطقم التمريض سوف تعمل على مدار الساعة خلال عيد الفطر للتعامل مع الحالات الطارئة، كما توجد فرق احتياطية من الأطقم الطبية، بالإضافة إلى تجهيز وجبات طعام للمرضى والأطقم الطبية وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا.

التزام كامل بالإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى

وأكد رئيس جامعة القاهرة، ضرورة مواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية بالمستشفيات خلال عيد الفطر ، والتأكيد على توافر جميع الأدوية بمختلف أنواعها، وتوافر أدوات التعقيم والتطهير والماسكات للفرق الطبية، وتعميم النظم الإلكترونية واستخدامها في متابعة المرضى.

وأكد الدكتور محمد الخشت، تقديم الدعم الكامل لمستشفيات قصر العيني، مشيدًا بالأداء المتميز والمتفاني لجميع الأطقم الطبية والتمريض، والأطقم الفنية والإدارية بالمستشفيات الجامعية، في خدمة المرضى منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن.

في سياق منفصل وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ وذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

توفر جميع الأدوية وأدوات التعقيم

وأكد د. خالد عبدالغفار توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بكافة المستشفيات الجامعية.

كما شدد على تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية التي على رأس العمل خلال فترة العيد.