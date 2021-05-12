ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 43 بينهم 13 طفلا و3 سيدات

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم الأربعاء، إلى 43 شخصا جراء التوتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لليوم الثالث على التوالي.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" اليوم، أن من بين القتلى 13 طفلا وثلاث سيدات، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 296 إصابة بجروح مختلفة.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منازل وشققا سكنية وممتلكات مدنية والعديد من المواقع، في مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، وألحق دماراً وخراباً وحالة من الخوف بين صفوف الأطفال.

وتصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية على خلفية مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى في شرق القدس لعدة أيام في العشر الأواخر من شهر رمضان وخلفت مئات الإصابات وسط تنديد إقليمي ودولي.

أعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء، عن قلقها من تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرة إلى احتمال وقوع جرائم حرب.

وقالت فاتو بنسودا في تغريدة على تويتر "ألاحظ بقلق بالغ تصاعد العنف في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك في غزة وحولها واحتمال ارتكاب جرائم بموجب نظام روما" المؤسس للمحكمة.

وفي سياق متصل، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، صباح اليوم الأربعاء، لبحث العنف المتصاعد في إسرائيل وغزة.

وقال دبلوماسيون إن المشاورات بدأتها الصين وتونس والنرويج وفرنسا وإستونيا وأيرلندا وسانت فنسنت وجزر جرينادين والنيجر وفيتنام.

وسيطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند مجلس الأمن على الأوضاع في جلسة مغلقة.

وفي جلسة سابقة أمس الأول الإثنين، لم يتمكن مجلس الأمن من التوافق على بيان مشترك.

وتصاعد التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ بدء شهر رمضان في منتصف أبريل، والاشتباكات الأخيرة هي الأكثر عنفا منذ عدة سنوات.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فجر اليوم الأربعاء، تسجيل 27 إصابة جديدة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في القدس.

وذكرت الجمعية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنه تم نقل 5 إصابات للمستشفى، لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون، مركبات لمواطنين فلسطينيين، واعتدوا على مواطن في عقربا جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس - وفقا لـ"وفا" - إن مجموعة من المستوطنين اعتدت بالضرب على المواطن، خلال تواجده بمنطقة "الإفجم" شرق عقربا.