الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توريد 92 ألف طن قمح للصوامع بالغربية

قمح
قمح

قال المهندس محمد أبوهاشم ، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، أنه تم توريد 92 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم الأربعاء، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.


وأشار وكيل وزارة التموين بالغربية، أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وأن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح 132 ألف طن.

- التشديد على اتباع تعليمات التوريد للوقاية من كورونا


وناشد " أبو هاشم"، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

- متابعة تجهيزات الشون والصوامع لاستقبال القمح 


 ووجه محافظ الغربية، بمتابعة كافة تجهيزات الشون والصوامع لاستقبال أعمال التوريدات، أولًا بأول مع الالتزام بالتعليمات المنظمة لإنتقال القمح بين المحافظات، كما وجه بمراجعة السعة التخزينية لتلك الشون لاستقبال الكميات المستهدف توريدها هذا العام حتى يتم تخزينها داخل صومع ومراكز التجميع التي تم تخصيصها بنطاق جميع القرى والمدن فى المحافظة والتى تستوعب تخزين الغلال، مؤكدا على انها كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام من القمح الذى سيتم حصاده فى محافظة الغربية.


كما أكد "رحمي"، أنه سيتم استخدام جميع وسائل الأمان عند عملية التخزين، مشيراً إلى أنه وجه بمراعاة الإجراءات اللازمة والاحترازية عند عملية التخزين ،وذلك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك داخل جميع  الصوامع ومراكز التجميع مؤكدا على أنها كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام والتى ستنطلق خلال الفترة المقبلة.

توريد 92 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع منذ بدء موسم توريد قمح بالغربيه شون وصوامع إجراءات احترازيا محافظة الغربية

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