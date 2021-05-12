«الاحتفال المحاصر».. «كورونا» يُقيد حركة المصريين في عيد الفطر

يستعد المصريون للاحتفال بعيد الفطر المبارك، الذي تحل أول أيامه غدًا الخميس، وسط حيطة وحذر وإجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، الذي تضرب البلاد الموجة الثالثة منه حاليًا.

وقال أحد المواطنين ويدعى كمال علي:"في الحقيقة متخوف من النزول الي الحدائق أو الشارع في الاساس، ولذلك سوف ألتزم المنزل خوفا علّيا أنا وأولادي، وأحاول الاحتفال في المنزل عن طريق بمشاهدة المسرحيات والأفلام مع تناول الكعك والبسكويت".

بينما أشارت أمينة أحمد مواطنة إلى أنها سوف تحتفل بالعيد مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مضيفة:"وأتمني أن يزيح الله عنا هذا الوباء وأن ارجع فرحة العيد كما كانت قديمًا".

وتابعت سميرة محمد:"الأولاد ينتظرون العيد لقضاء الاجازة ومن أجل الترفيه بعد الدراسة، لذلك سوف نخرج ولكن مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية حتي لا يصاب أحد منا بفيروس كورونا".

ولفتت عزيزة علي، إلى أنها سوف تلتزم المنزل ولن تخرج في أيام العيد؛ خوفا من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها سوف تحاول قدر الإمكان الاحتفال مع أولادها وزوجها.

كان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أعلن أن اليوم الأربعاء 12 مايو لعام 2021، هو المتمم لشهر رمضان 1442 هجرية، وأن غدا الخميس اول أيام العيد.

وأصدر رئيس الوزراء عدة قرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة خلال فترة العيد، وهي:

- غلق كل المحال التجارية والمولات والمقاهي والسينما والمسارح والكافيهات التاسعة مساء، ويستمر ذلك حتى 21 مايو الجاري.

- السماح بخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم لما بعد هذه الفترة.

-التوافق على أن تكون إجازة عيد الفطر، اعتبارا من الأربعاء 12 مايو حتى الأحد 16 مايو ولمدة 5 أيام.

-حظر أي اجتماعات أو مؤتمرات أو احتفالات فنية في أي منشآت، حتى 21 مايو الجاري .

-يتم التعامل مع صلاة العيد كما يتم التعامل مع صلاة الجمعة في نفس المساجد وبنفس الإجراءات الاحترازية، وحظر اصطحاب الأطفال فيها.



-عدم السماح بإقامة صلاة العيد بأي ساحات أو خلافه غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.

-إعلان المحافظات غلق الحدائق والمتنزهات وأماكن الترفيه خلال إجازة عيد الفطر.



-غلق تام للحدائق والشواطئ العامة، والحد من استخدام أتوبيسات الرحلات خلال إجازة عيد الفطر.

-استمرار عمل المخابز في كل أيام العيد من الخامسة صباحاً إلى الخامسة مساء باستثناء المخابز التي حصلت على إجازة مسبقة.