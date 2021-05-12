بالأسماء.. القوائم النهائية للمرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القوائم النهائية للمرشحين لرئاسة 8 جامعات وهي (بنها - قناة السويس - السويس - حلوان - القاهرة - دمياط - سوهاج - بني سويف)، حيث بدء فتح باب الترشح وأعلان القوائم المبدئية وبت الطعون ومن المنتظر تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة بالمجلس يوم الأحد 16 مايو الجاري.

ويتنافس على رئاسة جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيسها الحالي، والدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة نورهان السيد الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور خالد فاروق العامري، عميد كلية الطب البيطري السابق، والدكتور هيثم محمد الحافز، أستاذ العلوم الأساسية للعلاج الطبيعي بكلية العلاج الطبيعي، والدكتور هشام يوسف محمد، وكيل كلية الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب.



وفي جامعة حلوان جاء الدكتور ماجد نجم، رئيسها الحالي، والدكتور ياسر محمد جاد الله، قائم بعمل المعهد القومي للملكية الفكرية، والدكتور جابر محمد عبد الجواد، أستاذ بقسم الاقتصاد والتجارة الخارجية، كلية التجارة وإدارة الأعمال، والدكتور إبراهيم لطفى محمد، عميد كلية التكنولوجيا، والدكتورة جيهان محمد أحمد، أستاذ ورئيس قسم إدارة التمريض، والدكتور سعد السيد سعد، أستاذ بقسم كلية التربية الفنية، والدكتور داود محمد سمير، أستاذ بقسم العلوم الموسيقية بكلية التربية الموسيقية.



وفي جامعة السويس يتنافس الدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوي، رئيس جامعة السويس الحالي، والدكتور الدسوقي إبراهيم عيد، نائب رئيس جامعة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وفي جامعة قناة السويس الدكتور أحمد زكي حسين، قائم بعمل رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد حسن شقيدف، قائم بعمل نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أسامة عنتر محمد، قائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتور أحمد إبراهيم السقا، أستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب، الدكتور كمال محمد حافظ، وكيل كلية الهندسة لشئون الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم محمد فارس، قائم بعمل عميد الكلية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والدكتور على معوض أحمد، أستاذ بقسم الرقابة الصحية على الأغذية، بكلية الطب البيطري، والدكتور ناصر سعيد عبدالخالق، عميد كلية الزراعة، و الدكتور محمد سعد زغلول، قائم بعمل عميد كلية العلوم، والدكتورة جميلة علي، قائم بعمل رئيس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية

وفي جامعة بني سويف، الدكتور محمود محمد عبدالعاطي، أستاذ الرياضيات التطبيقية بكلية العلوم، الدكتور النميري علام زناتي، مشرف على كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور أسامة محمد رشاد، مشرف على وكالة كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور خالد عبداللطيف عمران، عميد كلية التربية، الدكتور أحمد رجب عبدالملك أستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة، الدكتور عبدالباسط محمد أبوضيف، وكيل كلية العلوم لشئون المجتمع وتنمية البيئة، لدكتور حسان حمدي نعمان، قائم بعمل عميد كلية الطب، الدكتور شاذلي صالح موسى، أستاذ جراحة العظام، بكلية الطب البشري، الدكتور مجدي محمد أمين، قائم بعمل عميد كلية الصيدلة، الدكتور حازم عبدالرحمن عبيدالله، قائم بعمل كلية الحقوق، - الدكتور كريم مصلح صالح، عميد كلية الآدب، الدكتور مصطفى عبدالخالق عبداللاه، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنيمة البيئة، الدكتور جلال أحمد رزق، أستاذ ورئيس قسم الوراثة بكلية الزراعة، الدكتورة لبنى عبدالمحسن عبيد، أستاذة ورئيسة قسم الكيمياء، بكلية العلوم.

وفي جامعة سوهاج الدكتور محمود محمد عبدالعاطي، أستاذ الرياضيات التطبيقية بكلية العلوم، الدكتور النميري علام زناتي، مشرف على كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور أسامة محمد رشاد، مشرف على وكالة كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور خالد عبداللطيف عمران، عميد كلية التربية، والدكتور أحمد رجب عبدالملك أستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة، والدكتور عبدالباسط محمد أبوضيف، وكيل كلية العلوم لشئون المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور حسان حمدي نعمان، قائم بعمل عميد كلية الطب، و الدكتور شاذلي صالح موسى، أستاذ جراحة العظام، بكلية الطب البشري، والدكتور مجدي محمد أمين، قائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور حازم عبدالرحمن عبيدالله، قائم بعمل كلية الحقوق، و الدكتور كريم مصلح صالح، عميد كلية الآدب، والدكتور مصطفى عبدالخالق عبداللاه، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنيمة البيئة، والدكتور جلال أحمد رزق، أستاذ ورئيس قسم الوراثة بكلية الزراعة، والدكتورة لبنى عبدالمحسن عبيد، أستاذة ورئيسة قسم الكيمياء، بكلية العلوم.

وضمت القائمة النهائية لمرشحين جامعة بنها، الدكتور ناصر خميس الجيزاوي، قائم بعمل رئيس جامعة بنها والدكتور تامر سمير محمود، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد فهمي شندي، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب والدكتور جمال السيد عبدالعزيز، وكيل كلية الهندسة بشبرا لشئون التعليم والطلاب والدكتورة عبير فتح الله الرباط، عميد كلية الآدب والدكتور حمدي أحمد عبده، أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العين والدكتور جمال عبدالرحيم سوسة، قائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.