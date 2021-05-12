الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحف اللبنانية: لا اتصالات سياسية لكسر الجمود بملف تشكيل الحكومة رغم تفاقم الأزمات

الصحف
الصحف

أكدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، أن لبنان دخل حالة من الجمود السياسي، حيث لم تُسجل أي اتصالات يُعتد بها بين القوى السياسية المعنية لإخراج ملف تشكيل الحكومة الجديدة من دائرة التعطيل المُمنهج والتجاذب السياسي، وسط توقعات أن تستمر الأزمة إلى ما بعد عطلة عيد الفطر على الرغم من تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية.


وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن واللواء والشرق) أن المعطيات والتطورات السلبية المتزايدة المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية في لبنان، تنذر بنتائج كارثية تحت وطأة تعنت السلطة السياسية وتعطيلها إنجاز تشكيل الحكومة الجديدة.


وأشارت إلى أن الحديث الخافت عن وجود اتصالات ومبادرات جديدة حول الملف الحكومي، لا يعدو كونه مجرد تحليلات وتكهنات لا ترتكز إلى أي معطى ملموس على أرض الواقع، وأن مشاريع المصالحات بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ما تزال مجرد أفكار غير قابلة للتطبيق ما لم تأت الساعات المقبلة بحدث ما أصبح تحقيقه مستحيلا.


وحذرت الصحف من أن لبنان دخل مرحلة الانهيارات السريعة التي تطال كافة مناحي الحياة، مشيرة إلى أن الانقطاع المتزايد في الكهرباء والذي سيتفاقم منتصف هذا الشهر بصورة كبيرة، سيصل بالبلاد إلى مرحلة "الظلام الشامل" إلى جانب الشُح الكبير في المحروقات والنقص الحاد في معظم الأدوية التي يحتاجها المواطنون كما الغذاء اليومي ومعها أصناف من اللحوم والدواجن.


من جهتها، نقلت صحيفة نداء الوطن عن مصادر (لم تسمها) أن الرئيس اللبناني ميشال عون لا يزال على موقفه المتصلب تجاه عملية تشكيل الحكومة، ولا يبدي أي مرونة أو تعاون تجاه الوسطاء الذين يحاولون "تدوير الزوايا" بينه وبين رئيس الوزراء المُكلف سعد الحريري، مشيرة إلى أن عون يضع السيناريوات البديلة "تكليفا وتأليفا" انطلاقا من قناعته أن اعتذار الحريري عن عدم التأليف مسألة وقت لا أكثر.

الصحف اللبنانية الجمود السياسي لبنان السلطة السياسية تشكيل الحكومة الجديدة

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