نائب «ميركل» يوضح للألمان مستقبل عطلات الصيف هذا الشهر

يعتزم أولاف شولتس، نائب المستشار الألمانية أنجيلا ميركل، إخبار الناس بوضوح خلال هذا الشهر بشأن ما إذا كان بإمكانهم السفر في عطلات هذا الصيف.



وقال مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمنافسة على منصب المستشار في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء، "بحلول نهاية مايو الجاري يتعين علينا (الحكومة الألمانية) أن نوجه رسالة واضحة إلى المواطنين حول ما إذا كان بإمكانهم السفر مرة أخرى خلال العطلة الصيفية المدرسية حتى يتمكنوا من التخطيط للعطلات".



- أزمة كورونا سيجرى تجاوزها بحلول الصيف

وأضاف شولتس، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية: "من وجهة نظري ، هناك الكثير مما يوحي بأنه بفضل معدل التطعيم المتزايد وانخفاض عدد الإصابات سيكون من الممكن على الأقل قضاء عطلات داخل ألمانيا وبعض البلدان الأخرى مجددا"، موضحا أن الكثير من الأمور تشير إلى أن أزمة كورونا سيُجرى تجاوزها إلى حد كبير بحلول الصيف.

- 14909 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 14 ألفا و909 إصابات، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية، وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 18 ألفا و34 إصابة.



وسجل المعهد 268 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 285 حالة وفاة جديدة يوم الأربعاء الماضي.



وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، منها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر، كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.



وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الأربعاء 107.8 إصابة (115.4 إصابة أمس الثلاثاء)، وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.



وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى 3 ملايين و548 ألفا و285 حالة،وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 85 ألفا و380 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 3 ملايين و220 ألفا و300 شخص.



وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الثلاثاء 0.83، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 83 فردا آخرين في المتوسط.



ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

- كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.