الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

7106 إصابات جديدة بكورونا في أوكرانيا وسريلانكا

كورونا
كورونا

سجلت السلطات الصحية ووزارة الصحة في أوكرانيا وسريلانكا فيما يقرب من 7106 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ 24 ساعة الماضية.


أوكرانيا

 

سجلت أوكرانيا 4538 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليونين و129 ألفا و73 إصابة.

وكتب وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه خلال نفس الفترة، توفي 356 شخصا جراء الإصابة بالفيروس التاجي، فيما انتقل 1349 آخرون إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ووفقا لأحدث البيانات، فقد ارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 46 ألفا و987 شخصا.

وتستخدم أوكرانيا حاليًا 3 لقاحات هي لقاحات "أسترازينيكا" وسينوفاك" و"فايزر" لتطعيم سكانها ضد الجائحة.

 

سريلانكا

 

سجلت السلطات الصحية في سريلانكا، اليوم، 2568 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 131 ألفا و98 حالة على مستوى البلاد.

وذكرت صحيفة "دايلي نيوز" السريلانكية - على موقعها الإلكتروني - أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 850 حالة، عقب تسجيل 23 وفاة خلال الساعات السابقة.

وأوضحت أن عدد الحالات النشطة بلغ 17 ألفا و985 حالة على مستوى البلاد، بينما تجاوز العدد الإجمالي لحالات التعافي حاجز الـ106 آلاف حالة.

 

كورونا حول العالم


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و 830  ألفًا و  716 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 255 ألف و 452 حالة، وسجلت حالات التعافي 133 مليونًا و 257 ألفًا و 765 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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