مصرع مريضين في حريق داخل العناية المركزة بمستشفى صدر كفر الشيخ

لقي مريضين مصرعهما إثر اندلاع حريق في غرفة العناية المركزة بالدور الثاني من مستشفى الصدر بمدينة كفر الشيخ بسبب ماس كهربائي.

وكشف أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، عن اندلاع حريق فجر اليوم الأربعاء، داخل غرفة العناية المركزة بالدور الثاني من مستشفى الصدر بمدينة كفر الشيخ بسبب ماس كهربائي، والمتواجد به 16 حالة مرضية منهم 6 حالات بالعناية المركزة، وتم نقل 4 حالات منها إلى العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام بعد التأكد من استقرار حالتهم الصحية، ووفاة حالتين من المرضي كانوا في حالة حرجة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، أن الطبيب المسئول عن غرفة العناية المركزة حاول إخماد النار فور اندلاعها باستخدام أجهزة الإطفاء اليدوية "الطفايات" وبمشاركة طاقم التمريض والعاملين بالمستشفى، ولكنهم لم يتمكّنوا من ذلك، حيث تصاعدت الأدخنة وامتدت حتى وصول سيارات الحماية المدنية وسيطرت على الحريق.

وتم على الفور نقل المرضى للقسم المجاور للعناية وفصل التيار الكهربائي عن المستشفي، ووضع الحالات على أجهزة الأكسجين بالعنابر المجاورة للعناية، فضلاً عن التأكد من استقرار العلامات الحيوية للمرضي، وعقب ذلك لاحظ التمريض تدهور على إحدى الحالات ويدعى "أ.ع.أ.ح "، وقام طبيب العناية المركزة بمناظرة الحالة وعمل الإسعافات اللازمة علي الفور ولكن بدون جدوي، والحالة الثانية "ص.ص.ح" أيضًا تم التعامل مع الحالة وإعطاء الاسعافات اللازمة وإنعاش قلبها محاولة لاسترجاع النبض والتنفس، وتبين التوقف التام لعضلة القلب، لافتةً إلى أن الحالتين المتوفيين كانوا في حالة حرجة.

وانتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إلى موقع الحادث علي الفور للاطمئنان على حالة المرضى كذا انتقاله إلى مستشفى كفر الشيخ العام، للاطمئنان على الـ 4 حالات التي تم نقلها والتأكد من استقرار حالتهم الصحية، مكلفًا قيادات مديرية الصحة واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، علي متابعة حالات المرضي الصحية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، وتوفير كافة سبل الرعاية لهم، حتي تماثلهم الشفاء، وانتقلت النيابة العامة وقيادات مديرية الامن للمعاينة، وعمل تقرير فني بالاشتراك مع إدارة الحماية المدنية وشركة الكهرباء، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.