الأربعاء 12 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

969 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو

كورونا
كورونا

أعلنت طوكيو، عن ظهور 969 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه".
 

وقال مسؤولون، إن الرقم يمثل إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة حتى الثالثة مساء، وهذا الرقم أعلى بواقع 348 عما تم تسجيله قبل أسبوع، لافتين إلى أن 86 مريضا بفيروس كورونا في حالة حرجة، بارتفاع خمس أشخاص، عن أمس الثلاثاء.
 

وبموجب حالة الطوارئ، تم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة منذ أواخر أبريل للحد من تزايد الإصابات. وتشمل الإجراءات مطالبة المطاعم بالتوقف عن تقديم المشروبات الكحولية، وإغلاق مرافق التسوق الكبيرة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.


وكانت الحكومة المركزية في اليابان قد أعلنت الجمعة الماضية تمديد حالة الطوارئ المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في 4 مقاطعات بالبلاد من بينها طوكيو وأوساكا حتى نهاية الشهر الجاري. كما وسعت نطاق حالة الطوارئ لتشمل مقاطعتين أخرتين، ليصل إجمالي بذلك إلى 6 مقاطعات.


 وتعتزم الحكومة اليابانية فرض قيود حدودية أكثر صرامة، وستطالب الزائرين القادمين من الهند وباكستان ونيبال بالبقاء في منشآت مخصصة لمدة 6 أيام والخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس مرتين، وسيتم السماح لهم بالانتقال بعد ذلك للخضوع لعزل ذاتي في منازلهم أو أماكن أخرى فقط في حال ثبتت سلبية مسحاتهم.

كورونا اليابان كوفيد طوكيو عدوى كورونا

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