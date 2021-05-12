الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة ضابط شرطة وإصابة آخر في حادث سير بالغردقة

حادث سير بالغردقة
حادث سير بالغردقة

توفي ضابط شرطة وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي، صباح اليوم الأربعاء، بمنطقة مبارك 11، شمالي مدينة الغردقة.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام ونقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبد الهادي مدير مباحث الجنائية بالبحر الأحمر يفيد بوقوع حادث بطريق مبارك 11 شمالي مدينة الغردقة؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي توفي على إثرها ضابط وأصيب آخر وتم استدعاء سيارة إسعاف لموقع الحادث وتم نقل الجثة لمستشفى الغردقة العام وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كان أصيب 6 سائحين من جمهورية التشيك بإصابات متفرقة و3 مصريين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص سياحي، صباح اليوم الأربعاء، بالكيلو 45 طريق "الزعفرانة - رأس غارب" الساحلي شمال محافظة البحر الأحمر.
 وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وانتقل اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب للمستشفى للاطمئنان على حالات مصابي الحادث ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

تلقى مأمور قسم شرطة رئيس غارب اخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص سياحي تابع لشركة ترافيل وايز بالكيلو 45 الزعفرانة - غارب إثر اختلال عجلة القيادة وانحراف الميكروباص وانقلابه بجانب الطريق وأسفر عن إصابة عدد 6 سائحين تشيك وعدد 3 مصريين بإصابات خفيفة ولا توجد خسائر بالأرواح.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي ومتابعة حالتهم الصحية وتقديم جميع الخدمات الطبية لهم والتأكد من سلامة جميع المصابين وتحرر محضر بالحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية في حادث انقلاب سيارة ميكروباص سياحية، اليوم الأربعاء، بطريق الزعفرانة-رأس غارب الساحلي شمالي محافظة البحر الأحمر، أن المصابين من السائحين التشيك يقيمون في أحد فنادق الغردقة ووصلوا للغردقة منذ عدة أيام، وخلال الحادث كانوافي طريقهم لزيارة عدد من الأماكن الأثرية والسياحية بالقاهرة والجيزة ضمن رحلات التفويج السياحي اليومي من الغردقة.

حادث سير بالغردقة
حادث سير بالغردقة
حادث سير بالغردقة
حادث سير بالغردقة
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