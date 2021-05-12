وفاة المستشار ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة الدستورية الأسبق

توفي المستشار ماهر عبد الواحد، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق ، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وسبق للفقيد الراحل أن شغل منصب مساعد وزير العدل لشؤون الديوان العام عام 1983، ثم مساعد أول وزير العدل عام 1992، وشغل منصب النائب العام خلال الفترة من 1999 وحتى عام 2006.

ثم شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا من 2006 وحتى عام 2009، وكان الراحل قد تخرج عام 1958 من كلية الحقوق جامعة القاهرة والتحق بالعمل معاونا للنيابة العامة 1960، وتدرج فى المناصب القضائية المختلفة فى النيابة العامة والمحاكم حيث حظي بمنزلة مرموقة فى سائر الدوائر القضائية لما إتسم به من تفان وتميز بالعمل والأداء ودماثة فى الخلق الكريم.

- مجلس إدارة نادى قضاة مصر ينعى المستشار الراحل

من جانبه نعى مجلس إدارة نادى قضاة مصر، ببالغ الحزن والألم والأسى، المستشار ماهر عبد الواحد، نائب عام مصر الأسبق، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ووصفه بأنه شيخا جليلا من أبرز شيوخ القضاة.

واعرب النادي عن أحر تعازية للقضاء المصرى ولأسرة الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

و تأتي المحكمة الدستورية العليا، على قمة النظام القضائي المصري، المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تمارس الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.

ومنذ عهد إليها الدستور بهذه المهمة تكرس أحكامها المتوالية للشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها، وتكفل حقوق المواطنين وحرياتهم، ومع انتشار مفهوم حقوق الإنسان على مستوى العالم أصبح لأحكام هذه المحكمة مكانة مرموقة بين مثيلاتها في المنطقة العربية والمحاكم الدستورية الأجنبية.

وللمحكمة الدستورية العليا أنشطتها في المجال الدولي، كعضويتها في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وكونها عضوًا مراقبًا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وكذلك عضوًا مراقبًا لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أمريكا اللاتينية.