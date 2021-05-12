2301 إصابة جديدة بكورونا في بنجلاديش وكوبا

سجلت وزارة الصحة والسلطات الصحية اليوم الأربعاء في بنجلاديش وكوبا فيما يقرب من 2301 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بنجلاديش

سجلت السلطات الصحية البنغالية 1230 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 776 ألفًا و257 حالة.

وأوضحت صحيفة "بروثوم ألو" المحلية البنغالية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل 33 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و5 حالات.

وأبلغت الصحة أيضًا عن تعافي 3044 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 715 ألفًا و321 حالة.

كوبا

ذكرت وزارة الصحة الكوبية اليوم أنها سجلت 1071 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة (برنسا لاتينا) الكوبية في نسختها الإنجليزية عن الوزارة إن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 118 ألفا و168 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 755 حالة بعد تسجيل 14 وفاة جديدة.

وبلغت الحالات النشطة 6032 حالة، بينما ارتفعت حالات التعافي إلى ما يزيد على 110 آلاف حالة.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.