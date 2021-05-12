مصادر: زيادة معدلات التشغيل بالمطارات تزامنا مع عيد الفطر

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن زيادة معدلات التشغيل الجوي والركابي بين مطار القاهرة الدولي والمدن السياحية المصرية خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتزامنا مع بدء الأجازات المدرسية، رغم الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم خلال الفترة الراهنة، خاصة عقب تمديد وزارتى السياحة والطيران المدني لمبادة تنشيط السياحة الداخلية حتى نهاية الشهر الجاري.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن المطارات ذات المقاصد السياحية ستشهد بداية من اليوم الأربعاء، زيادة ركابية وجوية ملحوظة قادمة من مطار القاهرة الدولي، لقضاء الوفود الركابية والسياحية اجاظة عيد الفطر بتلك المدن والتي تتمع بالشواطىء الخلابة والمناظر الطبيعية الرائعة.

وأكدت أن كافة المطارات التابعة لوزارة الطيران المدني استعدت لاستقبال الحركة الركابية والجوية متنوعة الجنسيات خلال فترة اجازة عيد الفطر، خاصة في ظل الظروف الصحية الصعية التي تجتاح العالم، وفقا لتوجيهات وتعليمات مسؤولي وزارة الطيران المدني.

وأوضحت أن المطارات تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCRبنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

يشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

واختتمت بأنه يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCRفور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.