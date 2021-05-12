234 وفاة و1897 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المكسيك

قالت وزارة الصحة في المكسيك، إن البلاد سجلت 1897 إصابة جديدة و234 وفاة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و368393، بينما بلغت حصيلة الوفيات 219323.



وأشارت بيانات حكومية منفصلة نُشرت في مارس إلى أن حصيلة الوفيات قد تكون أعلى بنسبة 60 بالمئة على الأقل من الأرقام المعلنة.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 104 وفيات و704 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 21989، فيما عدد الإصابات 366496.

وكانت بيانات حكومية منفصلة نشرت في مارس الماضي قد أشارت إلى أن عدد الوفيات الفعلي بالفيروس قد يكون أعلى 60 بالمئة على الأقل من الرقم المعلن.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وبيّنت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 843 ألف و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.



