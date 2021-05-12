الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات موسعة في إصابة 11 شخصًا بحريق مصنع الفوانيس بالمطرية

حريق
حريق

تباشر نيابة المطرية الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق في إصابة 11 شخصًا باختناق إثر نشوب حريق ضخم في مصنع فوانيس، بعمارة أولاد رجب بمنطقة المطرية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكنت قوات قسم شرطة المطرية، من إنقاذ العديد من السكان من الموت المحقق بعدما نجحت قوات الأمن في إخلاء موقع الحريق والصعود بالمواطنين أعلى سطح العقار في مكان آمن قبل امتداد النيران.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفاده اندلاع حريق ضخم في مصنع فوانيس، بمنطقة المطرية.

على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء مدعومة بسيارات إسعاف، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، وتمت أعمال السيطرة على النيران وإخمادها، فيما أصيب 11 شخصًا من بينهم اثنين من قوات الإنقاذ باختناق وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

 

إرشادات توعية للمواطنين لمقاومة خطر حرائق الشقق السكنية

 

ونشرت إدارة الحماية المدنية إرشادات توعية للمواطنين لمقاومة خطر حرائق الشقق السكنية، خاصة في فصل الصيف الذي تزداد فيه الحرائق والتي ظهرت بكثرة خلال الفترة الماضية، وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة.

ومن تلك القواعد يقوم الأطفال بإبلاغ أقرب الجيران، وتعليم الطفل الاتصال بقسم الإطفاء بمفردهم على رقم 180، يجب أن يعرف الأطفال ويكون بإمكانهم تحديد عنوانهم ولقبهم، علم الطفل أنه في حالة نشوب حريق لا يمكنك الاختباء أسفل الأسرة والتربيزات، لن يتمكن رجال الإطفاء القادمين من العثور عليك بسرعة في حالة الاختباء. 

إذا كانت هناك فرصة فاهرب من المنزل إلى الشارع، يجب الخروج من الشقة سيرًا على الأقدام، لا تستخدم المصعد، يكون تعطل المصعد أثناء انقطاع التيار الكهربائي، مع وجود كمية كبيرة من الدخان من الضروري إغلاق الفم والأنف بأي قطعة قماش مبللة (منشفة، ملابس)، علم الطفل الاستلقاء على الأرض والزحف إلى المخرج من الغرفة، لا تفتح النوافذ فالهواء النقي سيزيد من الاحتراق.

تحقيقات موسعة المطرية مصنع فوانيس حريق اصابة أولاد رجب

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