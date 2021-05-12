الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع 36 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية فى الغربية

غلق وتشميع
غلق وتشميع

أعلنت محافظة الغربية، عن غلق 34 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وغلق وتشميع مركزين اثنين للدروس الخصوصية في مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال أمس الثلاثاء.

وناشد محافظ الغربية، أصحاب المحلات والمقاهي والورش بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، وبأولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح المحافظ، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التجمعات، وإن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.

وكان طارق رحمي، محافظ الغربية، أجرى جولة ليلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث أغلق كافة المقاهي والمحال المفتوحة بعد وقت الغلق المحدد والموجودة على طول طريق "المحلة – طنطا".

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد قرى عياش، شبراملكان ومحلة أبو علي، بمركز المحلة، حيث تم غلق 2 مقهى لتقديمهم الشيشة ولعدم الالتزام بمواعيد الغلق، غلق محل حلاقة و3 ورش وذلك لعدم الالتزام بمواعيد الغلق المقررة، إلى جانب غلق 2 مقهى بمنطقة المستعمرة بمدينة المحلة الكبرى، كما تم تفقد ميداني الشون والمشحمة وشوارع البحر، محب، شكري القوتلي، موجهًا بغلق ملعبين خاصين لكرة القدم ومقهى واحد بمنطقة الرجبي بأول المحلة.

وتوجه بعدها المحافظ لمركز ومدينة سمنود، حيث تابع التزام المحال بشوارع مدينة سمنود الرئيسية والفرعية بمواعيد الغلق، وتم التوجيه بغلق أحد النوادي وإخلائه من الجالسين فيه فورًا، ووجه المحافظ، المواطنين للالتزام وتحمل المسئولية تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف شارع سكة المحلة، والذي يُعْتَبَر أحد أهم المحاور المرورية في المدينة، حيث تابع المحافظ وضع البلدورات والتخطيط لاتجاهات السير، مؤكداً على الانتهاء من رصف الشارع بعد عيد الفطر المبارك والذي يأتي ضمن جهود المحافظة في تنفيذ أكبر خطة رصف في تاريخها بأعلى معايير الجودة.

واسْتُكْمِلَت الجولة بتفقد أعمال تشغيل السن بشارع الإسكندرية والذي يُعَد محوراً حيوياً للمحافظة، حيث يربط بين الطريق السريع القادم من الإسكندرية متجهاً إلى ميدان المحطة والسيد البدوي كما سيساهم في تقليل الكثافة المرورية داخل مدينة طنطا ،والذي تم تطويره بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بفض سوق قحافة ورفع كافة الإشغالات المتعدية على شوارع المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السيارات المخالفة.

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