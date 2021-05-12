الأربعاء 12 مايو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

المحكمة الجنائية الدولية قلقة من جرائم التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

المدعية العامة للمحكمة
المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

أعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء، عن قلقها من تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرة إلى احتمال وقوع جرائم حرب.

وقالت فاتو بنسودا في تغريدة على تويتر "ألاحظ بقلق بالغ تصاعد العنف في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك في غزة وحولها واحتمال ارتكاب جرائم بموجب نظام روما" المؤسس للمحكمة.

وفي سياق متصل، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، صباح اليوم الأربعاء، لبحث العنف المتصاعد في إسرائيل وغزة.

وقال دبلوماسيون إن المشاورات بدأتها الصين وتونس والنرويج وفرنسا وإستونيا وأيرلندا وسانت فنسنت وجزر جرينادين والنيجر وفيتنام.

وسيطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند مجلس الأمن على الأوضاع في جلسة مغلقة.

وفي جلسة سابقة أمس الأول الإثنين، لم يتمكن مجلس الأمن من التوافق على بيان مشترك.

وتصاعد التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ بدء شهر رمضان في منتصف أبريل، والاشتباكات الأخيرة هي الأكثر عنفا منذ عدة سنوات.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فجر اليوم الأربعاء، تسجيل 27 إصابة جديدة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في القدس.

وذكرت الجمعية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنه تم نقل 5 إصابات للمستشفى، لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون، مركبات لمواطنين فلسطينيين، واعتدوا على مواطن في عقربا جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس - وفقا لـ"وفا" - إن مجموعة من المستوطنين اعتدت بالضرب على المواطن، خلال تواجده بمنطقة "الإفجم" شرق عقربا.

وأضاف أن عدة مناطق جنوب المدينة (قصرة واللبن الشرقية ومحيط حاجز زعترة العسكري)، وغربا في منطقة مفرق جيت صرة، شهدت اعتداءات للمستوطنين واستهداف لمركبات المواطنين.

القدس إسرائيل اقتحام المسجد الأقصى المحكمة الجانئية الدولية مجلس الأمن الدولي

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