الأربعاء 12 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 9 أشخاص بينهم 6 سائحين في انقلاب سيارة بالبحر الأحمر (صور)

صورة من الحادثة
صورة من الحادثة

أصيب 6 سائحين من جمهورية التشيك بإصابات متفرقة و3 مصريين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص سياحي، صباح اليوم الأربعاء، بالكيلو 45 طريق “الزعفرانة - رأس غارب” الساحلي شمال محافظة البحر الأحمر.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وانتقل اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب للمستشفى للاطمئنان على حالات مصابي الحادث ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

تلقى قسم شرطة رئيس غارب، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص سياحي تابع لشركة ترافيل وايز بالكيلو 45 الزعفرانة - غارب إثر اختلال عجلة القيادة وانحراف الميكروباص وانقلابه بجانب الطريق وأسفر عن إصابة عدد 6 سائحين تشيك وعدد 3 مصريين بإصابات خفيفة ولا توجد خسائر بالأرواح.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي ومتابعة حالتهم الصحية وتقديم جميع الخدمات الطبية لهم والتأكد من سلامة جميعالمصابين وتحرر محضر بالحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية في حادث انقلاب سيارة ميكروباص سياحية، اليوم الأربعاء، بطريق الزعفرانة-رأس غارب الساحلي شمالي محافظة البحر الأحمر، أن المصابين من السائحين التشيك يقيمون في أحد فنادق الغردقة ووصلوا للغردقة منذ عدة أيام، وخلال الحادث كانوافي طريقهم لزيارة عدد من الأماكن الأثرية والسياحية بالقاهرة والجيزة ضمن رحلات التفويج السياحي اليومي من الغردقة.

وأكد رئيس مدينة غارب اللواء حامد أحمد، أن المصابين حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج ولا توجد إصابات خطيرة بينهم، مشيرًا إلى أن السائحين بحالة جيدة وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات.

وأضاف رئيس مدينة رأس غارب لـ"الدستور"، أنه فور وقوع الحادث تحركت كافة الأجهزة المعنية لمتابعة حالة مصابي الحادث والذين تبين انهم سياح من دولة التشيك كانوا في طريقهم من الغردقة للقاهرة والجيزة لرحلة سياحية، وحدث خلل في إطار السيارة أدى لانقلابها طبقًا للتحريات الأولية.

انقلاب سيارة بالبحر الأحمر
انقلاب سيارة بالبحر الأحمر
انقلاب سيارة بالبحر الأحمر
انقلاب سيارة بالبحر الأحمر
انقلاب سيارة بالبحر الأحمر
انقلاب سيارة بالبحر الأحمر
البحر الاحمر انقلاب حادث اتوبيس سياحي حادث انقلاب سياحي الزعفرانة سيارات الإسعاف انقلاب سيارة ميكروباص

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 12-5-2021

«الصحة» تستعد للعيد بـ2190 سيارة إسعاف.. خطة تأمين طبي شاملة

روسيا تشيد بإجراءات الأمن والسلامة في المطارات المصرية

وفاة ضابط شرطة وإصابة آخر في حادث سير بالغردقة

تحقيقات موسعة في إصابة 11 شخصًا بحريق مصنع الفوانيس بالمطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

علي سعدة

إعلانات ومسلسلات 5 نجوم

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

المحكمة الجنائية الدولية قلقة من جرائم التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

وزير خارجية إيران يبحث في دمشق العلاقات الثنائية والأوضاع الفلسطينية اليوم

«الغارات الإسرائيلية» تدمر مبانى مقر قيادة الشرطة فى غزة