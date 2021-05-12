إصابة 9 أشخاص بينهم 6 سائحين في انقلاب سيارة بالبحر الأحمر (صور)

أصيب 6 سائحين من جمهورية التشيك بإصابات متفرقة و3 مصريين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص سياحي، صباح اليوم الأربعاء، بالكيلو 45 طريق “الزعفرانة - رأس غارب” الساحلي شمال محافظة البحر الأحمر.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وانتقل اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب للمستشفى للاطمئنان على حالات مصابي الحادث ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

تلقى قسم شرطة رئيس غارب، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص سياحي تابع لشركة ترافيل وايز بالكيلو 45 الزعفرانة - غارب إثر اختلال عجلة القيادة وانحراف الميكروباص وانقلابه بجانب الطريق وأسفر عن إصابة عدد 6 سائحين تشيك وعدد 3 مصريين بإصابات خفيفة ولا توجد خسائر بالأرواح.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي ومتابعة حالتهم الصحية وتقديم جميع الخدمات الطبية لهم والتأكد من سلامة جميعالمصابين وتحرر محضر بالحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية في حادث انقلاب سيارة ميكروباص سياحية، اليوم الأربعاء، بطريق الزعفرانة-رأس غارب الساحلي شمالي محافظة البحر الأحمر، أن المصابين من السائحين التشيك يقيمون في أحد فنادق الغردقة ووصلوا للغردقة منذ عدة أيام، وخلال الحادث كانوافي طريقهم لزيارة عدد من الأماكن الأثرية والسياحية بالقاهرة والجيزة ضمن رحلات التفويج السياحي اليومي من الغردقة.

وأكد رئيس مدينة غارب اللواء حامد أحمد، أن المصابين حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج ولا توجد إصابات خطيرة بينهم، مشيرًا إلى أن السائحين بحالة جيدة وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات.

وأضاف رئيس مدينة رأس غارب لـ"الدستور"، أنه فور وقوع الحادث تحركت كافة الأجهزة المعنية لمتابعة حالة مصابي الحادث والذين تبين انهم سياح من دولة التشيك كانوا في طريقهم من الغردقة للقاهرة والجيزة لرحلة سياحية، وحدث خلل في إطار السيارة أدى لانقلابها طبقًا للتحريات الأولية.

انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

انقلاب سيارة بالبحر الأحمر