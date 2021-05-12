تايلور سويفت تدخل التاريخ بالجائزة الأولى من نوعها

دخلت المغنية الأمريكية تايلور سويفت التاريخ بعدما أصبحت أول مغنية في التاريخ تحصل على جائزة الإيقونة العالمية خلال حفل جوائز بريت الموسيقية الأكثر شهرة في بريطانيا.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن عددا من زملاء تايلور أشادوا بمساهمتها الكبيرة في مجال الموسيقى، ومنهم سيلينا جوميز وإد شارين.

وقالت تايلور "أنا ممتنة للغاية لجمهوري البريطاني، أحبكم كثيرا لكل ما فعلتموه من أجلي".



وفازت المغنية دوا ليبا بجائزة أفضل ألبوم غنائي وأفضل مغنية منفردة.

ويقام الحفل لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا، حيث ظهر المرشحون هذا العام على المسرح أمام عدد محدود من المشاهدين في ساحة "أو تو" في لندن.



وفاز فريق ليتل ميكس النسائي على جائزة أفضل فريق غنائي بريطاني، وقالت عضوة الفريق ليج آن: "ليس من السهل أن تكون امرأة في قطاع موسيقى البوب في المملكة المتحدة، لقد شهدنا كراهية النساء والهيمنة والافتقار للتنوع، نحن فخورون بكيفية بقانئا سويا، ونحن نستخدم أصواتنا بصورة أكبر من ذي قبل".



وكان الحفل قد بدأ بعرض مسجل لفريق " كولد بلاي" على ضفاف نهر التايمز، وفازت المغنية بيلي ايليش بجائزة أفضل مغنية منفردة دولية.

وعلى جانب آخر، حققت تايلور سويفت رقما تاريخًا جديد في الرسم البياني مع إعادة إصدار ألبومها المعاد تسجيله عام 2008 Fearless، والذي أصبح رقم واحد في المملكة المتحدة يوم الجمعة الماضية، حيث سجلت المغنية، البالغ من العمر 31 عامًا، ثلاثة ألبومات تتصدر المخططات UK chart في 259 يومًا فقط، وذلك بفضل إصدار Folklore و Evermore، وهنا تكون قد حطمت الرقم القياسي المسجل منذ فترة طويلة لفرقة البيتلز منذ 54 وهو تصدر ثلاثة ألبومات في 364 يومًا.

وكانت قد أعادت المغنية العالمية تايلور سويفت، إصدار ألبوم Fearless وهو يعود لعام 2008، ويعتبر ثاني ألبوم في مسيرتها الفنية، ليصبح أول ألبوم يتم إعادة تسجيله في مسيرتها، ويتضمن 26 أغنية بينها ست أغنيات لم تصدر سابقاً.