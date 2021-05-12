635 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء تسجيل 635 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إن من بين حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” 613 حالة عدوى محلية، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 128 ألفا و918 حالة.

وسجلت كوريا الجنوبية خمس حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 1884 حالة.

وقد حصل 3 ملايين و 698 ألفا و657 شخص على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، أي نحو 2ر7% من تعداد سكان البلاد، وذلك منذ بدء برنامج التطعيم في فبراير الماضي.



ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.



وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.