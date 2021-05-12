الأربعاء 12 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

بـ6.7 مليار دولار.. «بيزوس» يبيع حصة جديدة من أسهم «أمازون»

جيف بيزوس
جيف بيزوس

أظهرت بيانات هيئة الأوراق المالية الأمريكية الصادرة أمس الثلاثاء، أن جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة باع جزءا من حصته  في الشركة بقيمة 6.7 مليار دولار تقريبا خلال مايو الحالي.


وبحسب البيانات فإن بيزوس باع خلال الأيام القليلة الماضية نحو مليوني سهم من أسهم أمازون. 

 

وتم البيع على 3 دفعات، وجاء بعد وقت قليل للغاية من إعلان الشركة تحقيق نتائج جيدة خلال الربع الأول من العام الحالي.


واستفادت الشركة من ازدهار حركة التجارة الإلكترونية في العالم خلال جائحة فيروس كورونا وارتفع سعر سهمها بنسبة 76% في العام الماضي ، ولكن منذ نهاية أبريل الماضي تراجع سعر السهم بنسبة 7% تقريبا.


وبحسب مجلة فوربس ومؤشر بلومبرج لمليارديرات العالم، يعتبر بيزوس أغنى شخص في العالم، حيث تقدر ثروته بنحو 188 مليار دولار.


ويعتزم بيزوس التخلي عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون خلال الربع الثالث من العام الحالي ليشغل منصب رئيس مجلس الإدارة فقط.


ولم تتضح حتى الآن خطط بيزوس للاستفادة من حصيلة بيع أسهم أمازون ، ولكن رئيس أمازون اعتاد ضخ الأموال في شركة تكنولوجيا الفضاء بلو أوريجن التي أسسها وفي مؤسسة بيزوس إيرث.

 

وفي وقت سابق أظهرت بيانات هيئة الأوراق المالية الأمريكية الصادرة أن بيزوس باع جزءا من حصته  في الشركة بقيمة ملياري دولار تقريبا.

 

وكان بيزوس قد باع كميات من أسهم أمازون عدة مرات خلال الفترة الأخيرة، وفي فبراير ونوفمبر من العام الماضي باع كمية من الأسهم بأكثر من 7 مليارات دولار.

 

يذكر أن بيزوس 57 عاما، أسس أمازون عام 1994 ومازال أكبر مساهم فرد فيها.


وبلغت القيمة السوقية للشركة مؤخرا نحو 65ر1 تريليون دولار.

هيئة الأوراق المالية الأمريكية التجارة الالكترونية بيزوس امازون أسهم أمازون

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