تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 12-5-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء الموافق 12- 5- 2021، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر على فترات متقطعة "40%تقريبا".



وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 18

الإسكندرية 26 18

وادى النطرون 31 17

طنطا 30 18

شبين الكوم 31 18

دمنهور 28 18

بلطيم 25 17

مطروح 24 15

السلوم 25 14

سيوة 33 15

بورسعيد 26 18

دمياط 25 18

الزقازيق 32 18

المنصورة 30 18

الإسماعيلية 32 17

السويس 32 19

العريش 28 18

رفح 28 17

رأس سدر 32 21

نخل 31 13

نويبع 34 22

طابا 31 19

كاترين 34 13

الطور 35 21

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 37 25

الفيوم 33 19

بنى سويف 33 20

المنيا 33 20

أسيوط 34 21

سوهاج 34 23

قنا 35 24

الأقصر 36 24

أسوان 36 25

إدفو 37 25

أبوسمبل 36 23

الوادى الجديد 37 20

شلاتين 35 24

أبو رماد 36 23

حلايب 32 26

رأس حدربة 31 25