الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جيش الاحتلال: أكثر من 1000 صاروخ أطلق من قطاع غزة

إطلاق قذيفة صاروخية
إطلاق قذيفة صاروخية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء أن أكثر من 1000 صاروخ أطلق من قطاع غزة على إسرائيل، كما أعلن مقتل رئيس جهاز أمن المخابرات العسكرية في حماس.

وتابع الجيش:  تم رصد إطلاق 850 قذيفة صاروخية باتجاه الأراضي الفلسطينية من قطاع غزة خلال الساعات الماضية كما أعلن عن اعتراضه طائرة من دون طيار قادمة من غزة حاولت اجتياز الحدود مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال  أفيخاي أدرعي: شهدت الليلة الماضية موجات كبيرة وواسعة جدا للغارات الجوية في قطاع غزة مستهدفة مجموعة كبيرة من الأهداف والنشطاء، كما رصدنا إطلاق 850 قذيفة صاروخية تجاه إسرائيل من قطاع غزة.

وفي تغريدة سابقة، قال: "الليلة الماضية وفي عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك تم القضاء على نشطاء كبار في منظومة الاستخبارات العسكرية لحماس ومن بينهم حسن القهوجي ونائبه وائل عيسى قائد فرع التجسس المضاد وشقيق قائد الجناح العسكري لحماس مروان عيسى.. صفعة جديدة لحماس".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن شن سلسلة من الغارات الإسرائيلية أسفرت عن تدمير جميع مباني مقر قيادة الشرطة في القطاع.


وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، عبر صفحته على تويتر عن "قيام طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات متتالية أسفرت عن تدمير جميع مباني مقر قيادة الشرطة (الجوازات) في قطاع غزة".

 

كما دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، برجًا سكنيًا متعدد الطوابق وسط مدينة غزة.
 

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرة حربية إسرائيلية، استهدفت بثلاثة صواريخ برجا واقعا عند مفترق ضبيط في شارع الوحدة وسط المدينة، والمكون من ثمانية طوابق، ما أدى إلى تدميره.
 

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فجر اليوم الأربعاء، تسجيل 27 إصابة جديدة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في القدس.

 

وذكرت الجمعية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنه تم نقل 5 إصابات للمستشفى، لتلقي العلاج.

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