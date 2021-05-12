ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة لـ35 شهيدا

افادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء بارتفاع حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى 35 شهيدا بينهم 12 طفلا و3 سيدات و233 اصابة بجروح مختلفة، وذلك حتى الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم الأربعاء، وفقا لما نقلته وسائل اعلام فلسطينية منذ قليل.

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن شن سلسلة من الغارات الإسرائيلية أسفرت عن تدمير جميع مباني مقر قيادة الشرطة في القطاع.



وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، عبر صفحته على تويتر عن "قيام طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات متتالية أسفرت عن تدمير جميع مباني مقر قيادة الشرطة (الجوازات) في قطاع غزة".

كما دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، برجًا سكنيًا متعدد الطوابق وسط مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرة حربية إسرائيلية، استهدفت بثلاثة صواريخ برجا واقعا عند مفترق ضبيط في شارع الوحدة وسط المدينة، والمكون من ثمانية طوابق، ما أدى إلى تدميره.



وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فجر اليوم الأربعاء، تسجيل 27 إصابة جديدة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في القدس.

وذكرت الجمعية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنه تم نقل 5 إصابات للمستشفى، لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون، مركبات لمواطنين فلسطينيين، واعتدوا على مواطن في عقربا جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس - وفقا لـ"وفا" - إن مجموعة من المستوطنين اعتدت بالضرب على المواطن، خلال تواجده بمنطقة "الإفجم" شرق عقربا.

وأضاف أنعدة مناطق جنوب المدينة (قصرة واللبن الشرقية ومحيط حاجز زعترة العسكري)، وغربا في منطقة مفرق جيت صرة، شهدت اعتداءات للمستوطنين واستهداف لمركبات المواطنين.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد اجتماع مهم وعاجل للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح.