ترامب ينتقد بايدن: لا يدعم إسرائيل بشكل كافى

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلفه جو بايدن فيما يتعلق بالتعامل مع أحداث العنف التي تشهدها فلسطين من اعتداءات وانتهاكات من قوات الاحتلال ضد القدس وحي الشيخ جراح.

واتهم ترامب خلفه بـ"الضعف"، وبأنه لا يدعم إسرائيل بالحزم الكافي.

وأصدر ترامب بيان قال فيه: "في عهد بايدن، أصبح العالم أكثر عنفا وأكثر انعداما للاستقرار لأن ضعف بايدن وقلة الدعم لإسرائيل يؤديان إلى مزيد من الهجمات على حلفائنا".

وتابع ترامب: "عندما كنت في منصب الرئيس عرفنا برئاسة السلام، لان أعداء إسرائيل كانوا يدركون أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بحزم وأن الردود الانتقامية ستكون سريعة إذا ما تعرضت إسرائيل لهجوم".

وأضاف: "على الولايات المتحدة أن تدعم دوما إسرائيل وأن تعلن بوضوح أنه يتعين على الفلسطينيين وقف العنف والإرهاب والهجمات الصاروخية، وان تعلن بوضوح أن الولايات المتحدة ستدعم دوما وبحزم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

يذكر ان ترامب قد خالف إجماعا دوليا قائما منذ عقود باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017، كما اعترف أيضا بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان.

يأتي هذا فيما دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، برجًا سكنيًا متعدد الطوابق وسط مدينة غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرة حربية إسرائيلية، استهدفت بثلاثة صواريخ برجا واقعا عند مفترق ضبيط في شارع الوحدة وسط المدينة، والمكون من ثمانية طوابق، ما أدى إلى تدميره.



وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فجر اليوم الأربعاء، تسجيل 27 إصابة جديدة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في القدس.

وذكرت الجمعية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنه تم نقل 5 إصابات للمستشفى، لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون، مركبات لمواطنين فلسطينيين، واعتدوا على مواطن في عقربا جنوب نابلس.