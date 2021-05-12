«ذا ناشيونال»: أحداث العنف الحالية فى القدس تنذر ببداية انتفاضة فلسطينية ثالثة

قالت صحيفة "ذا ناشيونال" إن الأحداث الحالية في القدس وأعمال العنف في فلسطين تنذر باحتمالية قيام انتفاضة فلسطينية ثالثة.

وأضافت "ذا ناشيونال": لقد أصبح حي الشيخ جراح النقطة المحورية لبعض أسوأ أعمال العنف التي شهدها الفلسطينيون والإسرائيليون منذ سنوات حيث يواجه السكان العرب الإخلاء نتيجة قضية قانونية رفعتها منظمات المستوطنين اليهود على المحاكم الإسرائيلية بالاعتماد على قانون يمنح امتيازًا لملاك الأراضي اليهود من أوائل القرن العشرين حيث انتقل العديد من العرب المقيمين في الشيخ جراح إلى هناك منذ عقود، عندما كانت تحت السيطرة الأردنية، بعد فرارهم من منازلهم في أماكن أخرى من البلاد أثناء قيام إسرائيل ، ويمنع القانون الإسرائيلي اللاجئين من استعادتها.

وذكرت الصحيفة: تصاعدت التوترات منذ أسابيع ، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات في العديد من المدن الفلسطينية والإسرائيلية وتم القضاء على هؤلاء بالقوة المفرطة من قبل الشرطة الإسرائيلية كما اطلق حركة حماس مئات الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ، مما أدى حتى الآن إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة سبعة على الأقل، وردت إسرائيل بضربات جوية وأسفر ذلك عن مقتل 25 فلسطينيا، تسعة منهم أطفال.

وتابعت: المسجد الأقصى في القدس، أحد أقدس المواقع الإسلامية، كان نقطة الغليان الأخيرة، حيث أطلقت الشرطة الإسرائيلية قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على المسجد نفسه في وقت يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم لعطلة عيد الفطر حيث ألغيت الاحتفالات في فلسطين.

واستكملت: كما شن المتطرفون اليمينيون الذين يدعمون منظمات المستوطنين حملة أوسع لإنكار حقوق الفلسطينيين في القدس الشرقية، التي تعتبرها الأمم المتحدة أرضًا فلسطينية محتلة و مع تطور الأحداث في المسجد الأقصى، وتجمع حشد من الإسرائيليين اليمينيين في مكان قريب للاحتفال بـ "يوم القدس" ، الذي يصادف ذكرى احتلال إسرائيل للجزء الشرقي من المدينة في عام 1967 مما ينذر بأن تؤدي الأحداث الحالية لبداية انتفاضة ثالثة.

وحذرت صحيفة "ذا ناشيونال": حتى لو لم يصل إلى هذه النقطة ، فإن حجم العنف سيكون له عواقب وخيمة في الداخل والخارج، وتجري عمليات السلام الهشة في جميع أنحاء المنطقة.