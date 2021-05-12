الأربعاء 12 مايو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمن التونسي يحبط هجمات إرهابية قبل تنفيذها في عيد الفطر

الأمن التونسي يحبط
الأمن التونسي يحبط هجمات إرهابية

كشفت إذاعة الكاف التونسية عن إحباط  قوات الأمن التونسية هجمات إرهابية وشيكة بعد تفكيك خلية إرهابية في محافظة الكاف شمال غرب البلاد، حيث كانت تتحضر لتنفيذها خلال فترة العيد، وألقت القبض على عناصرها.

ووفقاً لما نقلته الإذاعة، فإن الوحدات الأمنية نجحت في إيقاف 14 عنصراً إرهابياً بعد مداهمة المنزل الذي كانوا يجتمعون فيه بحي الحرية بمحافظة الكاف، كما تم تداول مقطع فيديو يظهر لحظة القبض على الإرهابيين.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت في أبريل الماضي عن إحباط هجوم وشيك على مقر أمني في مدينة صفاقس التونسية، مشيرة إلى إيقاف عناصر الخلية المذكورة والتحقيق معها، كما تم احتجاز كمية من المواد الأولية لصناعة المتفجرات.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيانٍ لها إنه في إطار العمل على التصدي المسبق للمخططات الإرهابية المحتملة وإبطالها في طورها التحضيري تمكنت، إثر عملية فنية، من الكشف على خلية تكفيرية وتفكيك وإحباط مخطط إرهابي وشيك يستهدف أحد المقرات الأمنية بجهة صفاقس.

وأوضحت أن عملية تفكيك الخلية تمت بواسطة وحدات الإدارة العامة للأمن الوطني، والمتمثلة في (الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني، والإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة، وإدارة الشرطة الفنية والعلمية بالإدارة العامة للأمن العمومي، والفرقة الوطنية للتدخل السريع بالإدارة العامة لوحدات التدخل)، وذلك بإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. 

 

تونس الإرهاب أحداث الإرهاب مخطط إرهابي احالة خلية ارهابية

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