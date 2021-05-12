الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عامل وإصابة آخر فى حادث تصادم بسوهاج

حادث تصادم بسوهاج
حادث تصادم بسوهاج

شهد طريق فرعي بقرية إدفا دائرة مركز شرطة سوهاج وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة نقل، نتج عنه مصرع عامل وإصابة آخر من مستقلي الدراجة وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود بلاغ بوجود حادث تصادم ومتوفي ومصاب بناحية إدفا "طريق فرعي" - دائرة المركز .

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة "نبيل . ع . ه . ع"، 25 سنة، عامل، ويقيم بناحية أدفا / دائرة المركز، اختل توازنه واصطدم من الخلف بالسيارة نقل بمقطورة قيادة "أحمد . م . ع . ع" 42 سنة سائق، ويقيم دائرة المرك .

نتج عن الحادث وفاة "نادر.خ.ح .أ" 24 سنة عامل، ويقيم دائرة المركز مستقل الدراجة البخارية وإصابة قائدها بكسر مضاعف بالساق اليسري وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي. 

بسؤال قائد السيارة والمصاب ووالد المتوفي "خلف . ح . أ . س" 61 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية قرروا بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية.

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان قبل ذلك لقي شخص مصرعه بينما أصيب 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي  بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم. 

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 90 دائرة المركز ووجود متوفي ومصابين.

بالانتقال والفحص تبين مصرع خالد سيد أحمد 39 عامًا عامل، تم نقله لمشرحة مستشفي أخميم المركزي، وإصابة كل من: طارق على جاد 24 عامًا، كسر بالعمود الفقرى، سيد احمد سيد 27 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، أبو بكر أنور محمد 42 عامًا، محمود أحمد محروس 21 عامًا، كدمات متفرقة بالجسد، جري نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج مصرع انقلاب سيارة مستشفى تحقيق

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