الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم يقدم الإسعافات الأولية لمواطن تعرض لحادث سير

الإسعافات الأولية
الإسعافات الأولية لمواطن تعرض لحادث

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بإيقاف سيارته فورًا، لتقديم الإسعافات الأولية لمواطن تعرض لحادث سير بشارع أحمد شوقي بمدينة الفيوم، ووجه باستدعاء سيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.

وترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء أمس، حملة مكبرة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة االتزام المحال التجارية والمقاهي، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتزام سائقي وسائل النقل والمواصلات العامة والركاب بارتداء الكمامات للوقاية من عدوي انتشار فيروس كورونا.

ورافق المحافظ خلال الحملة، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومساعد مدير أمن الفيوم، ومدير إدارة شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن جولة المحافظ الليلية شملت منطقة المسلة، والعبودي، ودلة، والصوفى، والفوال، والبارودية، والمشتل، وعلواية سعاده، وميدان عبدالمنعم رياض، فضلاً عن مناطق كوبرى الصوفى، وكوبرى المطافى، وكوبرى الشيخ سالم، وحى الجامعة، والطريق الدائري، وشارعي دار الرماد وعبود بحى شرق، وأبوبكر الصديق بحى الجون، إضافة لشوارع أحمد شوقي، وجمال عبدالناصر، والنبوي المهندس، والسكة الحديد بوسط المدينة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الجولة أسفرت عن غلق ملعب كرة قدم بمنطقة المسلة، لمخالفة مواعيد الغلق، وغلق وتشميع عدد 6 مقاهي لتقديم الشيشة بالمخالفة بواقع مقهيين بمنطقة الصوفى خلف موقف أبشواي، ومقهى بمنطقة المشتل، وكافية بشارع عبود، وكافتيريا بشارع النبوى المهندس بجوار مديرية الصحة، ومحل «بلايستيشن»، بشارع أبوبكر الصديق بالجون، ومكتب تجاري لبيع السيارات، لعدم الالتزام بالمواعيد المقررة والاجراءات الاحترازية، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفة مواعيد الغلق المقررة.

الإسعافات الأولية لمواطن تعرض لحادث
الإسعافات الأولية لمواطن تعرض لحادث
الإسعافات الأولية لمواطن تعرض لحادث
الإسعافات الأولية لمواطن تعرض لحادث
محافظ الفيوم يقدم الاسعافات الأولية لمواطن لحادث سير

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