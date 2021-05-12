محافظ الفيوم يقدم الإسعافات الأولية لمواطن تعرض لحادث سير
قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بإيقاف سيارته فورًا، لتقديم الإسعافات الأولية لمواطن تعرض لحادث سير بشارع أحمد شوقي بمدينة الفيوم، ووجه باستدعاء سيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.
وترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء أمس، حملة مكبرة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة االتزام المحال التجارية والمقاهي، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتزام سائقي وسائل النقل والمواصلات العامة والركاب بارتداء الكمامات للوقاية من عدوي انتشار فيروس كورونا.
ورافق المحافظ خلال الحملة، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومساعد مدير أمن الفيوم، ومدير إدارة شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن جولة المحافظ الليلية شملت منطقة المسلة، والعبودي، ودلة، والصوفى، والفوال، والبارودية، والمشتل، وعلواية سعاده، وميدان عبدالمنعم رياض، فضلاً عن مناطق كوبرى الصوفى، وكوبرى المطافى، وكوبرى الشيخ سالم، وحى الجامعة، والطريق الدائري، وشارعي دار الرماد وعبود بحى شرق، وأبوبكر الصديق بحى الجون، إضافة لشوارع أحمد شوقي، وجمال عبدالناصر، والنبوي المهندس، والسكة الحديد بوسط المدينة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الجولة أسفرت عن غلق ملعب كرة قدم بمنطقة المسلة، لمخالفة مواعيد الغلق، وغلق وتشميع عدد 6 مقاهي لتقديم الشيشة بالمخالفة بواقع مقهيين بمنطقة الصوفى خلف موقف أبشواي، ومقهى بمنطقة المشتل، وكافية بشارع عبود، وكافتيريا بشارع النبوى المهندس بجوار مديرية الصحة، ومحل «بلايستيشن»، بشارع أبوبكر الصديق بالجون، ومكتب تجاري لبيع السيارات، لعدم الالتزام بالمواعيد المقررة والاجراءات الاحترازية، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفة مواعيد الغلق المقررة.