الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع مزارع صعقه التيار الكهربائى بمركز طهطا سوهاج

جثة
جثة

استقبل مستشفى طهطا العام عاملًا يقيم بناحية الصوامعة غرب دائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج جثة هامدة صعقه التيار الكهربائي أثناء قيامه بتوصيل مصباح كهربائي بمنزله لامست يده أحد الأسلاك المكشوفة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء نائب المدير للشمال يفيد بتلقي مركز شرطة طهطا بلاغا من مستشفى طهطا العام بوصول جلال . م . ا . ف 40 سنة مزارع – ويقيم بناحية الصوامعة غرب دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء صعق كهرباء.

بالانتقال والفحص وسؤال زوجته شادية . ا . ح . ع 39 سنة ربة منزل – وتقيم بذات الناحية، أقرت بأنه أثناء قيام زوجها المذكور بتوصيل مصباح كهربائي بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك العارية مما أدى لوفاته ونفت الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 كان قبل ذلك لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه صعقًا بالكهرباء، إثر ملامسة أحد الأسلاك العارية أثناء قيامه بإصلاح عطل بمنزله، دائرة مركز شرطة البلينا جنوبي سوهاج، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة البلينا بورود بلاغ من مستشفى البلينا المركزي بوصول "رجب محمد النحاس" 21 عامًا، جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية، بعد سؤال ذويه وفاة المذكور إثر ملامسة يده أحد الأسلاك العارية، أثناء قيامه بإصلاح عطل بمنزله وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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