الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 أشخاص فى حريق اندلع بشقة سكنية بسوهاج

حريق بشقة سكنية
حريق بشقة سكنية

تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بالطابق الثاني بناحية الغياتية دائرة قسم شرطة أول سوهاج بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز نتج عنه إصابة ربة منزل وابنها وابنتها بحروق سطحية باليدين والقدمين وجرى نقلهم لمستشفى الحياة الخاصة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقي قسم شرطة أول سوهاج بلاغا بنشوب حريق بشقة بناحية الغياتية بدائرة القسم.

وانتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني ملك أ . ا . ع . ف، 57 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق إصابة كل من زوجته هند . ح . ع . ع 45 سنة ربة منزل، ونجلته أميرة . ا . ا 21 سنة حاصلة علي دبلوم صناعي، ونجله محمد . ا . ا 19 سنة حاصل على دبلوم صناعى ويقيمون بذات الناحية، بحروق سطحية باليدين والقدمين، وتم نقلهم لمستشفى الحياة التخصصي أثناء مشاركتهم في إخماد الحريق.

بسؤال المذكورين أقروا بمضمون ما تقدم ورجحوا أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من إسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري وأضافوا باحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفوا الشبهة الجنائية.

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان قبل ذلك شهدت قرية الساحل بحري بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج اندلاع حريق في منزل بسبب تسرب الغاز من أسطوانة بوتاجاز وامتدت النيران لمنزل مجاور أسفر عن احتراق بعض المنقولات المنزلية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بنشوب حريق بمنزل بناحية الساحل بحري دائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك محمد . ن . ت . ب 26 سنة عامل وامتد لمنزل مجاور ملك فوز رمضان . م . ع 50 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال المذكورين أقرا بمضمون ما تقدم ورجحا أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز فـي وجود مصدر حراري بمنزل الأول وأضافا بإحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفيا الشبهة الجنائية .

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

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