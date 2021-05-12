إصابة عاملين بطلقات نارية بمركز دار السلام فى سوهاج

استقبل مستشفى دار السلام المركزي جنوب شرق محافظة سوهاج عاملين مصابين بطلقات نارية أحدهما بالذراع الأيمن فتحة دخول، والآخر بالقدم اليسرى فتحتي دخول وخروج، تعدى عليهما آخرين بالضرب بسلاح ناري؛ بسبب خلافات الجيرة، وجرى تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء مساعد المدير للشرق، يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول كلًا من: «سيد. خ. م. ا» 38 سنة عامل، ويقيم دائرة المركز مصابًا بطلق ناري بالذراع الأيمن فتحة دخول، و«حمدي. ح. خ» 28 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية مصابًا بطلق ناري بالقدم اليسري فتحتي دخول وخروج، وتم تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

انتقل مأمور وضباط المركز لمكان الواقعة، وبالفحص وسؤالهما اتهما كلًا من: «مصطفي. ن. م. م» 20 سنة عامل، و«عمرو. ف. م. م» 26 سنة عامل، ويقيمان بذات الناحية، بالتعدي عليهما وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزتهما، مما أدي لإصابتهما؛ بسبب خلافات الجيرة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبحوزة الأول بندقية آلية عيار «7.62 × 39»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة.

وفي وقت سابق، شهد مركز شرطة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية، نتج عنها إصابة شخصين برش خرطوش متفرق بالجسم، وجرى ضبط طرفي المشاجرة، ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين دائرة المركز.

وانتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنها بين: كلًا من طرف أول «عصام. ف. م. ش» 36 سنة عامل، و«محمد. ع. ح» 28 سنة عامل، مصابين برش خرطوش متفرق بالجسم، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي، وأسامة ب م ا 29 سنة عامل، وطرف ثان «خلاف. م. ب. م» 57 سنة عامل، ونجليه «محمد. خ. م. ب» 18 سنة عامل، و«أبو اليزيد. خ. م. ب» 20 سنة عامل «نجلي الأول» الطرفان يقيمان بذات الناحي .

وتم ضبط طرفـي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية خرطوش عيار 12، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الأخر بالضرب، واتهم الأول والثاني من الطرف الأول الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته، مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة بأرضهما الزراعية.

وكلفت المباحث الجنائية بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.