انتشال جثتى شقيقين لقيا مصرعهما غرقًا فى نهر النيل بسوهاج

لقي شقيقان مصرعهما غرقًا أثناء الاستحمام في نهر النيل أمام المستشفى العسكري، دائرة قسم شرطة أول سوهاج، فيما تم انتشال الجثتين ونقلهما لمستشفى سوهاج العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بغرق شخصين أثناء الاستحمام في نهر النيل أمام المستشفى العسكري دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين غرق كل من حامد علي حامد 20 سنة عامل، وشقيقه "خليل" 17 سنة، عامل، ويقيمان بناحية الصلعا دائرة مركز شرطة سوهاج، أثناء الاستحمام في نهر النيل أمام المستشفى العسكري، ولعدم إجادتهما السباحة لقيا مصرعهما غرقًا.

تم انتشال الجثتين ونقلهما لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وفي وقت سابق، تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج، من انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا بترعة السوهاجية بناحية مركز جهينة شمالي محافظة سوهاج.

وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة.

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغا من إدارة النجدة بغرق طفل بترعة السوهاجية دائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط المركز، وفريق من نجدة المسطحات المائية وتبين غرق أحمد ع. ج 13 عاما، وجرى انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال والده عبدالرحمن ج.م 40 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام في ترعة السوهاجية، ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفي الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.