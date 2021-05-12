الأربعاء 12 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كيف أحبطت «تذكرتى» مخططًا إرهابيًا لاستهداف أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

أمم أفريقيا 2019
أمم أفريقيا 2019

أظهرت الحلقة 29 من مسلسل "الاختيار 2" دور شركة "تذكرتى" المسؤولة عن حجز تذاكر مباريات كرة القدم، فى إحباط أكبر عملية إرهابية كانت تستهدف المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التى استضافتها مصر فى 2019. 

واستعانت الأجهزة الأمنية ببطاقة المشجع للتوصل إلى الإرهابي المسؤول عن استهداف المدرجات ومن ثم القبض عليه.

ورصدت الأجهزة الأمنية كل تفاصيل الخلية الإرهابية المسؤولة عن تدبير العملية، بالتعاون بين جهازي المخابرات العامة والأمن الوطني، وتم القبض على العنصر الأول بالشقة مقر الخلية.

وتولى كريم عبد العزيز وأحمد مكي وعلي الطيب المهمة بافتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019 وبالفعل تم الوصول إلى ستاد القاهرة الدولي ورصد العنصر الأول الذي يمتلك ريموت التفجير والقبض على العنصر الذي يملك درونز التفجير بالخارج والقبض عليهم وإحباط تفجير افتتاح كأس الأمم الأفريقية، في عملية ناجحة للغاية دون أن يشعر أحد من الجمهور حفاظا على فرحة افتتاح كأس الأمم الأفريقية.

أبطال وصناع مسلسل "الاختيار 2"

يشارك في بطولة مسلسل "الاختيار 2" أحد أهم الأعمال الدرامية هذا العام، حيث عدد كبير من النجوم منهم كريم عبد العزيز، أحمد مكي، والفنان إياد نصار، والفنانة إنجي المقدم، وأحمد حلاوة وأسماء أبو اليزيد، وبشرى، ورياض الخولي، وهادي الجيار، وعدد كبير من الشباب الذين يتواجدون للمرة الأولى في الدراما المصرية.

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا خلال عرضه رمضان الحالي بين السلسلة الهائلة من الأعمال المعروضة، ويعد من المسلسلات الضخمة هذا العام وامتدادًا لنجاح الجزء الأول من الاختيار الذي قدم العام الماضي ولعب فيه البطولة أمير كرارة.

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