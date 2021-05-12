الحق يرجع لأصحابه.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل «ضل راجل»

انتهى النجم ياسر جلال من عرض مسلسل "ضل راجل" والذي قدمه في شهر رمضان الحالي على مدار ثلاثين حلقة، قدم فيهم قضية خوف الأب على ابنته وعلى عائلته، وذلك من خلال قضية اجهاض ابنته بعد زواجها العرفي؛ بينما شهدت الحلقة الأخيرة من المسلسل عودة الحق لأصحابه.



كشفت الحلقة الأخيرة من المسلسل عن قيام جلال الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال باستعادة ابنة شهد الشخصية التي تقدمها الفنانة رنا رئيس وذلك بمساعدة الشركة وضابط الداخلية الشخصية التي يقدمها الفنان محمود عبد المغني.



وأوضحت الحلقة أيضا من خلال مشاهد مختلفة عن مقتل عمرو الشخصية التي قدمها الفنان ميدو عادل وذلك علي يد صديقه سليم بعد أن علم أنه تزوج من والدته بينما كشفت الحلقة عن براءة جلال من تهمة قتل عمرو بعد أن أثبتت الأدلة براءته.



واستمرت الحلقة في سخونتها حيث كشفت عن النجاح والحب بين جميع العائلة حيث تزوج الضابط من المنورة ملك الشخصية التي تقدمها الفنانة اللبنانية نور بينما تزوج سعيد الشخصية التي قدمها الفنان عصام السقا من شهد حب عمره إضافة إلى ذلك عادت شقيقة جلال إليه مرة أخرى واعتذرت له عما حدث.



ومسلسل "ضل راجل" قدم يوميا عبر شاشة قناة الحياة وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم محمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، وعدد آخر من الفنانين.



مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويقدم العمل نموذجا للرجل المصرى، بأنه ظهر وسند لأهل بيته، ويبث العمل روح ضرورة احتواء الرجل لأهل بيته.

وشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل موسي ومسلسل اللي مالوش كبير ومسلسل الاختيار الجزء الثاني ومسلسل لعبة نيوتن ومسلسل نسل الاغراب ومسلسل الطاووس ومسلسل وكل ما نفترق ومسلسل قصر النيل ومسلسل هجمة مرتدة ومسلسل القاهرة كابول ومسلسل احسن اب ومسلسل كوفيد 25 ومسلسل لحم غزال ومسلسل ملوك الجدعنة ومسلسل ولاد ناس ومسلسل خلي بالك من زيزي وآخرون.