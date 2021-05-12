2311 وفاة و72715 إصابة جديدة بكورونا فى البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 2311 وفاة و72715 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة- في تقريرها اليومي- أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 425540، بينما بلغ عدد الإصابات 15.3 مليون تقريبًا.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 889 وفاة و25200 إصابة بالفيروس.

وتأتي البرازيل بالمرتبة الثالثة عالميًا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند.

إصابات كورونا عالميًا

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، بلغ 159 مليونًا و96 ألفًا و765 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و307 آلاف و32 حالة، وعدد المتعافين بلغ 95 مليونًا و160 ألفًا و766 شخصًا.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء"، أنه جرى إعطاء نحو مليار و319 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.