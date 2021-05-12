الأربعاء 12 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تصادم ثلاث سيارات على الطريق الإقليمى أمام الباجور بالمنوفية

حادث تصادم
حادث تصادم

وقع منذ قليل حادث تصادم  بين 3 سيارت على الطريق الإقليمي المار من محافظة المنوفية أمام مركز الباجور، وانتقل إلى مكان الحادث عدد من القيادات الأمنية والمحلية للوقوف على مجهودات رفع السيارات وتسيير الطريق، كما دفعت الأجهزة الأمنية ومحليات المنوفية بمعداتها لرفع الآثار. 

وعلى الفور، انتقل إلى موقع الحادث العقيد حسن النشال مأمور مركز الباجور، وقيادات مركز الشرطة وسيارات الحماية المدنية ورجال مرور المنوفية، لتسيير حركة سير السيارات ورفع آثار الحادث الذي وقع على الطريق الإقليمي في دائرة المركز. 

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، السيد عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، بالإشراف على إعادة تسيير حركة السيارات بعد وقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات نقل ثقيل ونقل متوسط وسيارة ملاكي، وعلى الفور دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمعدتها والتنسيق مع الحماية المدنية والمرور.

وكانت قد شهد مركز بركة السبع بالمنوفية، حادث مروع نتج عنه مصرع وإصابة 4 من أسرة واحدة، وذلك بين سيارة نقل ثقيل وتروسيكل توفي على إثره سائق التروسيكل ونجل شقيقه وإصابة ابن المتوفي الأول وابن شقيقه وتم نقل الطفلين إلى مستشفى بركة السبع العام لتقديم الرعاية الطبية لهما.

موقع الحادث
موقع الحادث
المنوفية طريق حادث تصادم سيارة الباجور الطريق الإقليمي

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