أسعار مواد البناء فى السوق المحلى اليوم الأربعاء 12-5-2021

يرصد موقع "الدستور" أسعار مواد البناء مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 12-5-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة فى الأسواق المحلية المصرية.

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأربعاء 12-5-2021

سعر الحديد اليوم الأربعاء

يتراوح متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بين 12700 و13650 جنيهًا، ويتراوح متوسط سعر الطن للمستهلك 13200 و13850 جنيه.

وجاءت أسعار الحديد اليوم الأربعاء على النحو التالي:

حديد عز 13700 جنيه.

بشاي 13500 جنيه.

حديد العتال 13450 جنيهًا.

المراكبي 13300 جنيه.

حديد المصريين 13500 جنيه.

العشري 13300 جنيه.

حديد مصر ستيل 13300 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم الأربعاء

ويتراوح متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بين 675 و820 جنيهًا، ومتوسط سعر الطن للمستهلك بين 850 و950 جنيهًا.

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء على النحو التالي:

انخفض أسمنت المسلح بنحو 13 جنيهًا ليسجل 875 جنيهًا.

كما انخفض لافارج للأسمنت "المخصوص" بواقع 10 جنيهات ليسجل 840 جنيهًا.

وهبط أسمنت سيناء بنحو 20 جنيهًا ليسجل 760 جنيهًا.

وتراجع أسمنت السويس بنحو 10 جنيهات ليسجل 850 جنيهًا.

كما تراجع أسمنت حلوان بواقع 10 جنيهات ليسجل 850 جنيهًا.

وسجل أسمنت السويدي 855 جنيهًا.

سعر الأسمنت الأبيض اليوم الأربعاء

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.

سعر الجبس اليوم الأربعاء

واستقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وجبس الدولية 640 جنيهًا للطن، وجبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وجبس السويس 580 جنيهًا للطن.

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أسعار الطوب اليوم الأربعاء

تراوح سعر الطوب نحو 800 جنيه للألف طوبة صغير، و1400 جنيه للألف طوبة دوبل.

أسعار الرمل والسن اليوم الأربعاء

كما تراوح سعر متر السن من 160 إلى 200 جنيه للمتر، وسعر الرمل تراوح بين 60 جنيهًا و100 جنيه.