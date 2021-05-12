الأربعاء 12 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف من نقص الوقود

النفط
النفط

أغلقت أسعار النفط مرتفعة الثلاثاء، بينما تستمر المخاوف من نقص في البنزين؛ بسبب إغلاق أكبر خط أنابيب للوقود في الولايات المتحدة بعد هجوم إلكتروني استعاد العقود الآجلة للخام من هبوط في المعاملات المبكرة بلغ أكثر من واحد بالمئة.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 23 سنتًا، أو 0.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية 68.55 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتًا، أو 0.6 بالمئة، لتنهي الجلسة عند 65.28 دولار للبرميل، وأغلقت العقود الآجلة للبنزين في سوق نيويورك مرتفعة 0.3 بالمئة عند 2.1399 دولار للجالون.

وأغلقت كولونيال بايبلاين، التي تنقل أكثر من 2.5 مليون برميل يوميًا من البنزين والديزل ووقود الطائرات، شبكتها يوم الجمعة بعدما تضررت من هجوم إلكتروني، وقالت، يوم الإثنين، إنها تعمل لإستعادة معظم عملياتها بحلول بنهاية الأسبوع.

ودفع تعطل إمدادات الوقود أسعار البنزين في محطات الوقود في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، وقفز الطلب في بعض المناطق التي يخدمها خط الأنابيب، بينما سارع سائقو السيارات إلى ملء خزانات الوقود في مركباتهم.

وقال مصدران بالسوق، نقلًا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 2.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين 5.6 مليون برميل.

وزادت منظمة أوبك اليوم توقعاتها للطلب على خاماتها بمقدار 200 ألف بريل يوميًا، وتمسكت بتقديراتها لتعاف قوي للطلب العالمي على النفط هذا العام.

ومن ناحية أخرى، زاد الانتشار السريع للإصابات بفيروس كورونا في الهند الدعوات إلى إغلاق ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان وثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط.

النفط الوقود اسعار النفط خام برنت

الأكثر قراءة

الصحة: 1180 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة

تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

فيديو يكشف تفاصيل إصابة أبناء الميرغنى فى واقعة تقديم الكفن

كيف أحبطت «تذكرتى» مخططًا إرهابيًا لاستهداف أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

«لقد طفح الكيل».. محمد صلاح يدعم فلسطين ويدعو زعماء العالم للتدخل

«الداخلية» تعلن تفاصيل القبض على صاحب «شاومينج 2021»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

علي سعدة

إعلانات ومسلسلات 5 نجوم

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تدمر برجا سكنيا وسط غزة

إسرائيل تعلن حال الطوارئ بمدينة اللد بعد «أعمال شغب»

الخارجية تدين الممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الفلسطينيين والمسجد الأقصى