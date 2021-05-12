الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أمينة خليل عن «خلى بالك من زيزى»: فخورة بالمسلسل

الفنانة أمينة خليل
الفنانة أمينة خليل

قالت الفنانة أمينة خليل، إن الورق الخاص بمسلسل "خلي بالك من زيزي" الذي تخوض به السباق الرمضاني 2021، جعلها توافق وتتحمس بمجرد عرض الفكرة عليها، خاصًة أنها مع الكاتبة مريم نعوم، وهي تثق فيها كثيرًا.


وأضافت "خليل"، في تصريحات لـ"الدستور": "الحمد لله مسلسل خلي بالك من زيزي هو أكثر مسلسل عملته فخورة بيه، خاصًة أن الناس اتأثرت به جدًا وبدأت تغير حياتها فعلًا".


وأضافت: "كنت محتاجة أفهم الـADHD عبارة عن إيه، وبيتعاملوا إزاي، عشان كده بمجرد الموافقة على الفكرة، عملت بحث على جوجل، بجانب أصدقائي المصابين فعلًا وطريقة تعاملهم سوا من ضعط أو عصبية أو المشاعر بتكون إزاي وتصرفاتها".


وأكدت الفنانة أمينة خليل، أن المشاعر التي ربطت بينها وبين الفنانة ريم عبدالقادر، التي تجسد شخصية "تيتو" في المسلسل كانت حقيقية، نابعة من القلب، مختتمة قولها: "وإحنا بنخلص تصوير كنّا بنعيط عشان هنسيب بعض وخلاص مش مستوعبة أننا خلاص هنسيب بعض، قد إيه هي بنت شاطرة وممتازة، ممثلة كبيرة مش طفلة".
 

خلي بالك من زيزي 

مسلسل "خلي بالك من زيزي" يجسد مأساة عائلية واجتماعية تعيشها شابة مختلفة، تعاني من الانفعاليّة الزائدة وعدم القدرة على ضبط أعصابها، وتخوض رحلة للتصالح مع نفسها وعائلتها والمجتمع، في الدراما الاجتماعية ذات الطابع الكوميدي.

 

وقالت قناة MBC مصر في بيان لها: إن المسلسل ستعرض كل حلقة من حلقاته على منصة "شاهد VIP" قبل 24 ساعة من عرضها على الشاشة.


ومسلسل "خلي بالك من زيزي" من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، صفاء الطوخي، بيومي فؤاد، علي قاسم، سلوى محمد علي، ومن كتابة مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

 

وينتمي مسلسل خلي بالك من زيزي إلى فئة المسلسلات ذات الـ. ٣٠ حلقة، يعرض يوميًا عبر فضائية MBC مصر في تمام الـ10:30 مساءً.

خلي بالك من زيزي مسلسل أمينة خليل رمضان

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