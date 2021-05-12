«الصحة الفلسطينية» تعلن حصيلة اعتداءات الاحتلال خلال الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأربعاء، حصيلة الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة خلال يوم الثلاثاء، والتي وصلت المستشفيات والمراكز الصحية وتلقت الإسعافات والعلاجات فيها.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن الحصيلة بلغت 13 شهيدا فلسطينيا "12 شهيدا في قطاع غزة، وشهيد بنابلس"، و157 إصابة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

واستهدفت غارات الاحتلال التي شنها الطيران الحربي شققًا سكنية ومنازل وأبراجا مأهولة، وممتلكات مدنية كمصانع وورش ومتاجر، أبرزها مصنعًا للثلج في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة سوي بالأرض بقصف بصاروخين من طائرة "إف16"، إضافة إلى قصف مواقع وأراض زراعية، وإلحاق أضرار بمراكز طبية ومدارس حكومية وآخر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أبرزها مدرسة الزيتون الإعدادية للبنات التابعة للوكالة في حي تل الهوا غرب مدينة غزة.

كما لحقت أضرار بخطوط كهرباء مركزية وبمحولات كهرباء، في عدد من المناطق التي تعرضت للقصف الصاروخي والمدفعي، وأدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء بأكملها في مدن ومخيمات القطاع.

وشيع المواطنون في غزة كوكبة جديدة من الشهداء الذين ارتقوا على مدار يومي العدوان (الإثنين والثلاثاء) إلى مثواهم، وسط صيحات الغضب والتنديد بجرائم الاحتلال، التي تستهدف الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين العزل.

كما قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، عقد اجتماع طارئ، اليوم الأربعاء، لمتابعة آخر التطورات لما يجري في قطاع غزة ومدينة القدس.

ومن جانبها، تستضيف دولة الإمارات، صباح الأربعاء، المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي لبحث الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الاجتماع يُعقد افتراضيا ويتضمن كلمات ومداخلات من قبل رؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات العربية وبيانا ختاميا.